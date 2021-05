Ça a été une vingtaine d’années rapides et furieuses. Le premier film de la franchise à succès Fast & Furious, bien nommé The Fast and the Furious, a été créé en 2001. À première vue, il semble que votre film d’action moyen alimenté par la testostérone. Cependant, les personnages féminins du film ont beaucoup réfléchi. Quand il s’agit de Letty Ortiz, coureuse de rue et petite amie de Dominic Toretto, cette pensée est venue de l’actrice qui lui a donné vie, Michelle Rodriguez.