À quelle vitesse l’économie va-t-elle se redresser ? Cela dépend de la réouverture des entreprises, de la vaccination, de la troisième vague de Covid-19

Brickwork a projeté la croissance pour le premier trimestre de cet exercice à environ 14 pour cent.

Alors que les sentiments envers la reprise économique deviennent positifs avec un soutien politique considérable de la RBI et du gouvernement central, le rythme de la reprise économique dépend de la vitesse à laquelle toutes les entreprises s’ouvriront, suivie de la campagne de vaccination et de la prévention de la troisième vague de coronavirus. Selon un rapport de Brickwork Ratings, les contributions des politiques fiscales et monétaires pour accélérer la croissance économique sont très limitées. Alors que la Banque de réserve de l’Inde a fourni un soutien politique considérable ainsi qu’un stimulus à l’économie au cours de la première vague, le rapport a souligné que la quantité d’hébergement nécessaire pour faire face à la deuxième vague n’a pas été très importante.

« Il n’y a pas grand-chose que la RBI puisse faire dans la situation actuelle, pleine de liquidités et de la peur latente d’une flambée de l’inflation ; le fardeau d’appuyer sur la pédale devra passer à la politique budgétaire », note le rapport. Même si les politiques budgétaires sont prises en compte, « le gouvernement n’a pas beaucoup de marge de manœuvre ». Pour l’instant, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a fourni un plan de relance d’un montant de Rs 6,29 billions, qui, selon le rapport, est principalement un moyen de garantie de crédit. Bien qu’il existe des garanties de prêt pour les secteurs touchés comme la santé, le tourisme et d’autres entreprises en difficulté financière, les mesures telles que l’augmentation des subventions aux engrais, l’allocation supplémentaire pour la santé publique pour une éventuelle troisième vague ainsi que l’extension de la sécurité alimentaire restent faibles et cumulativement, sont inférieures à 1 pour cent du PIB.

Compte tenu de ces facteurs, Brickwork a projeté la croissance pour le premier trimestre de cet exercice à environ 14% alors que le comité de politique monétaire avait projeté une croissance de 18,5% au T1FY22. Il est peu probable que les projections faites par le comité de politique monétaire se réalisent, selon le rapport. Avec la troisième vague d’infection à Covid-19, l’incertitude règne car la reprise est susceptible d’être à nouveau arrêtée dans un tel scénario. “Cependant, avec les progrès enregistrés dans la vaccination et la création d’infrastructures de santé bien meilleures pour faire face aux deux vagues de la pandémie, la gravité de la crise pourrait être moindre, et le processus de reprise pourrait ne pas être touché aussi sévèrement qu’il l’a été dans les deux premières vagues.

Compte tenu des assouplissements actuels des restrictions de moment, les gens sortent à nouveau alors qu’ils devraient être plus prudents. Si le nombre de cas augmente encore, la reprise sera à nouveau entravée. « Nous vivons une époque difficile et les prochains mois doivent être surveillés de près », indique le rapport.