À quelles fonctionnalités de smartphone renoncerez-vous à un prix inférieur?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

C’est un fait bien connu que plus un smartphone a de fonctionnalités et de derniers composants, plus son prix sera élevé. C’est pourquoi les téléphones phares qui offrent les dernières et meilleures spécifications coûtent généralement une bombe. Cependant, nous avons vu des OEM comme Xiaomi, Realme, Poco et bien d’autres proposer d’excellents téléphones à des prix beaucoup moins chers en supprimant certaines fonctionnalités phares sans faire d’énormes compromis.

Même Samsung a adopté cette approche en sautant des choses comme le stockage extensible et les chargeurs groupés pour faire baisser le prix de sa gamme Galaxy S21 cette année. En fait, le Galaxy S21 vanille est passé à une coque en plastique, un écran de résolution inférieure et 4 Go de RAM en moins (sur la version de stockage de 256 Go) pour être presque 200 $ moins cher que son prédécesseur.

Dans cet esprit, nous voulions vous demander, nos lecteurs, quelles sont les fonctionnalités de votre smartphone que vous renonceriez pour obtenir votre téléphone à un prix inférieur. Notre liste comprend une large sélection, mais vous ne pouvez choisir qu’une seule fonctionnalité que vous pouvez absolument troquer contre un téléphone moins cher.

Quelles fonctionnalités de smartphone êtes-vous prêt à abandonner à un prix inférieur?

Chargement du sondage

Votez dans notre sondage ci-dessus et faites-nous savoir dans la section commentaires ce que vous pensez d’abandonner certaines fonctionnalités pour obtenir un téléphone à un prix inférieur.