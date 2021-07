À quels Jeux Olympiques l’Espagne a-t-elle remporté le moins de médailles ? Et de plus?

in

19/07/2021 à 17h42 CEST

Blanchiment d’Arnau

L’Espagne ne s’est pas distinguée en devenant l’une des grandes puissances sportives des Jeux Olympiques. Tout au long du XXe siècle, jusqu’à quatre fois, la délégation espagnole est revenue sans médaille dans le casier (Paris 1924, Melbourne 1956, Tokyo 1964 et Mexico 1968).

Jusqu’à la fin des années 1980, la meilleure position était la 20e (sur 47) aux Jeux de Moscou de 1980, après avoir remporté 6 médailles (une d’or, trois d’argent et deux de bronze). Mais le grand changement était encore à venir : Jeux Olympiques de Barcelone 92.

Les athlètes espagnols ne pouvaient pas manquer l’occasion et se sont préparés comme jamais auparavant à franchir une étape historique pour le sport espagnol : 22 médailles dont 13 d’or, 7 d’argent et 2 de bronze.

Ainsi, la délégation espagnole a terminé les Jeux à la 6e place (sur 64). Des JO qui ont marqué un avant et un après pour le sport espagnol et qui ont marqué le début d’une nouvelle ère : 17 médailles à Atlanta 1996, 11 médailles à Sydney 2000, 20 à Athènes 2004, 19 à Pékin 2008, 18 médailles à Londres 2012 et 17 à Rio 2016.

Au total, la délégation espagnole a ajouté 154 médailles olympiques, entre les Jeux d’été (150) et les Jeux d’hiver (4). L’Espagne des premières participations olympiques et celle des derniers semblent deux pays de deux planètes différentes. Un signe qui renforce l’idée d’effort et de travail pour obtenir les meilleurs résultats.