À quels jeux Sega Genesis / Mega Drive devriez-vous jouer en premier via Nintendo Switch Online ?

L’annonce que Nintendo élargissait sa bibliothèque Nintendo Switch Online de jeux classiques avec un pack d’extension qui apporte non seulement des jeux Nintendo 64 au service d’abonnement, mais également une sélection de jeux de la bibliothèque Mega Drive / Genesis de Sega, un ancien rival de Nintendo. Les jeux arrivent sur Switch Online sur 25 / 26 octobre (selon votre région), donc cette fois la semaine prochaine, les abonnés au pack d’extension auront un tas de beautés 16 bits à apprécier.

Maintenant, beaucoup de ces jeux sont déjà sortis sur Switch, sinon individuellement (comme avec SEGA AGES Sonic the Hedgehog 2) puis dans le cadre d’une compilation (comme Sega Genesis Classics ou Castlevania Anniversary Collection). Néanmoins, la gamme de lancement de 14 jeux Mega Drive comprend de gros frappeurs et constitue un ajout bienvenu au service NSO.

Lequel des jeux Genesis entrants vaut votre temps précieux, cependant? Vous trouverez ci-dessous la liste des jeux entrants, et nous aimerions votre aide pour les classer. Les utilisateurs enregistrés de Nintendo Life peuvent cliquer sur les étoiles et évaluer tout ou partie d’entre elles sur 10. Tout comme nos sondages sur les 50 meilleures plateformes, le classement résultant (que nous publierons bientôt) sera créé à partir de la base de données des évaluations des utilisateurs NL et est donc fluide et susceptible d’évoluer, même après publication.

Prêt à faire ce que Nintendo ne fait pas ? Obtenons une note…

Évaluez chaque jeu Sega Genesis à venir sur Nintendo Switch Online :

Cliquez sur les étoiles ci-dessous pour noter sur 10 chaque jeu Sega Genesis / Mega Drive auquel vous avez joué :

Merci pour l’évaluation ! Nous découvrirons les résultats dans un avenir proche, mais rappelez-vous : tout comme notre plateforme Top 50, la liste ici est fluide, donc même si vous manquez de voter avant que les résultats ne soient révélés, vous pouvez toujours influencer le classement après publication.

