À qui appartient-il de toute façon? Et 5 autres émissions de comédie d’improvisation à regarder en streaming

Reno 911! (HBO Max, Comedy Central)

«Extreme» serait également un adjectif approprié pour le genre de manigances bizarres et presque violentes vues sur cet original de Comedy Central des co-créateurs Thomas Lennon, Robert Ben Garant et Kerri Kenney, qui ont également dirigé le Reno 911! Cast depuis sa première saison 2003 jusqu’à sa renaissance sur Quibi en 2020. La série suit le train-train quotidien d’un département de shérif du Nevada rempli d’un assortiment coloré et parfois flamboyant de personnages, tous capturés par une courageuse équipe de caméras.

Le fait d’être partiellement non scénarisé prête vraiment au style mockumentaire de ce favori culte légendaire, qui inspirera plus tard un spin-off de long métrage, Reno 911! Miami, en 2007. Cela semble tout aussi excitant et imprévisible que le montre la réalité dont il se moque, à savoir les flics récemment annulés, mais, heureusement, aucun des rires que vous ressentez avec Reno 911! est ironique ou de quoi avoir honte… par comparaison, du moins.

Écoutez Reno 911! au HBO Max ou sur Comédie centrale.