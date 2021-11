Lire du contenu vidéo

Colin Mochrie transformé une bande vidéo en une arme… en l’utilisant pour faire pleuvoir des coups sur la tête d’un fan lors d’une séance d’autographes en bordure de rue détraquée… et nous avons tout en vidéo.

L’incident bizarre s’est déroulé lundi après-midi à Bev Hills, où le message « À qui appartient la ligne de toute façon? » La star a été approchée par un chien de chasse aux autographes… mais l’incident semble faire partie d’un croquis. Il est possible que ce soit ce que c’est, mais les caméras ne sont pas en place pour l’attraper.

Tu dois voir par toi-même… On dirait qu’on lui demande de signer la cassette VHS et le fan semble atteindre la tête de Colin, et c’est à ce moment-là qu’ils commencent à se battre et CM utilise la cassette pour frapper le gars dans la caboche.

Le chercheur d’autographes a une caméra en main pendant l’incident et semble s’enfuir après s’être fait botter la tête, laissant la cassette VHS avec Colin.

Nous avons tendu la main au camp de Colin … jusqu’à présent, aucun mot en retour.