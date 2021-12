À qui s’agit-il de toute façon ? La star Ryan Stiles a révélé une mise à jour incroyable sur sa fille suite à son précédent diagnostic de cancer. Vendredi, Stiles s’est rendu sur Twitter pour partager une photo d’eux deux, annonçant dans le tweet qu’elle était « sans cancer ». Stiles a également qualifié sa fille de « héros ».

En réponse à la nouvelle passionnante, quelques co-stars de Stiles’ Whose Line ont répondu, avec Colin Mochrie tweetant : « Félicitations ! Faites-lui un câlin pour moi. » Greg Proops a ajouté : « Une nouvelle fantastique ! » Aisha Tyler, qui a pris la relève en tant qu’hôte de Whose Line en 2013, a tweeté « YAYYYYYYYYYYYY! » La co-star de Stiles Drew Carey Show, Diedrich Bader, a également commenté, en tweetant, « EXCELLENT » en majuscules, pour montrer son enthousiasme face à la nouvelle. Enfin, l’acteur légendaire Mark Hamill a également tweeté à Stiles, envoyant un grand « Félicitations » à la fille de l’icône de l’improvisation.

Ma fille.

Mon héros.

Sans cancer. pic.twitter.com/czJ0m2ZHOr – Ryan Stiles (@WhoseRyanStiles) 10 décembre 2021

L’interprète de Whos Line, Kathy Griffin, qui est apparue dans plusieurs épisodes en 2002 et 2003, a également récemment révélé de bonnes nouvelles concernant un diagnostic de cancer. En août, Griffin s’est rendue sur les réseaux sociaux pour révéler qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer et qu’elle allait déjà subir une intervention chirurgicale pour le faire retirer. Quelques heures seulement avant son opération, Griffin s’est tournée vers les réseaux sociaux pour partager la nouvelle avec ses fans et ses abonnés.

« Je dois vous dire quelque chose. J’ai un cancer. Je suis sur le point d’être opéré pour me faire retirer la moitié de mon poumon gauche. Oui, j’ai un cancer du poumon même si je n’ai jamais fumé ! » a-t-elle écrit lundi dans un article partagé sur ses comptes Twitter et Instagram. « Les médecins sont très optimistes car il s’agit du premier stade et contenu dans mon poumon gauche. J’espère qu’il n’y aura pas de chimiothérapie ni de radiothérapie après cela et que ma respiration devrait fonctionner normalement. »

Griffin a poursuivi: « Je devrais être opérationnel comme d’habitude dans un mois ou moins. Cela fait quatre ans que j’essaie de retourner au travail, vous faire rire et vous divertir, mais ça va aller. » Elle a ensuite ajouté: « Bien sûr, je suis complètement vacciné contre Covid. Les conséquences d’une non-vaccination auraient été encore plus graves. »

Concluant sa déclaration, Griffin a encouragé ses fans à « veuillez rester à jour sur vos examens médicaux. Cela vous sauvera la vie. » Elle a ensuite signé la déclaration, « XXOO, KG. » À l’heure actuelle, on ne sait pas si les médecins de Griffin pensent qu’elle pourrait avoir besoin d’autres traitements contre le cancer. Ce mois-ci, Griffin a donné aux fans une mise à jour, révélant qu’elle est actuellement sans cancer.