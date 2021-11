À qui est Lise de toute façon ? le fidèle Colin Mochrie a eu une étrange bagarre avec un fan à Beverly Hills lundi. Il a été filmé à l’aide d’une cassette vidéo pour frapper le ventilateur à plusieurs reprises à la tête avant que le ventilateur ne s’échappe. Un représentant du comédien a déclaré plus tard à TMZ que tout était prévu pour un pilote sur lequel Mochrie, 63 ans, travaille.

TMZ a publié lundi une vidéo de l’incident. Le clip montrait un homme vêtu d’une veste violette s’approchant de Mochrie pour obtenir un autographe de VHS au coin d’une rue. Mochire n’avait pas l’air très content de ça et a commencé à frapper le ventilateur avec la bande. Certains spectateurs ont pu être entendus en train de rire alors que le fan s’éloignait de Mochrie.

Le représentant de Mochrie a déclaré plus tard à TMZ qu’il s’agissait d’un incident mis en scène. « Colin était justement en train de tourner un sketch pour un pilote de télévision sans titre lorsque les caméras de TMZ l’ont attrapé », ont déclaré ses représentants dans une autre déclaration à PEOPLE. « Il n’y a eu aucune altercation. »

Il est surprenant de voir Mochrie impliqué dans un sketch mis en scène puisque son œuvre la plus connue est ses improvisations sur Whose Line Is It Anway?. Il a joué dans la version britannique originale de 1991 à 1999, puis dans la version américaine, qui a commencé en 1998. Mochrie, Ryan Stiles et Wayne Brady sont tous revenus lorsque la version américaine a été relancée pour The CW en 2013. Whose Line Is It De toute façon? La saison 18 a fait ses débuts le mois dernier et est diffusée le samedi à 20 h HE.

Dans une récente interview avec Film Inquiry, Mochrie a expliqué les différences entre travailler avec un script et travailler sans. « Ce qui est génial avec l’improvisation, c’est que vous n’avez pas vraiment besoin d’avoir du sens. Si vous transcriviez beaucoup de scènes de Whose Line?, vous diriez: » C’est un non-sens! » C’est vraiment une forme d’art de ce moment. Le public et les interprètes fusionnent pour créer ce moment amusant », a déclaré le comédien né en Écosse. « Avec les scripts, vous êtes là pour faire connaître le point de vue de l’écrivain et vous assurer que son message est clair. Alors oui, deux muscles différents. »

Dans la même interview, Mochrie a admis qu’il lui manquait le filet de sécurité qui accompagne l’improvisation. Quand vous n’avez pas de script, vous n’avez rien à quoi vous en tenir. « Improv a son propre ensemble de compétences dont vous avez besoin, mais être capable d’avoir le même rire sur la même ligne nuit après nuit est un ensemble de compétences différent car vous devez être totalement engagé tout le temps », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas simplement laisser votre esprit vagabonder. »