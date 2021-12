À qui appartient le Ballon d’Or de Messi ?

Dans son septième discours d’investiture, Messi a remercié « mes coéquipiers de Barcelone et de Paris, et surtout de l’équipe nationale », pour le prix, faisant référence à la Copa América. En d’autres termes, le crédit est partagé entre les Barça, PSG et albicleste, mais ce dernier obtient la meilleure partie.

La foutue question est : si le Barça n’avait pas pu donner un coup de pied à Messi, aurait-il eu plus de poids dans son discours ? Il n’aurait probablement rien changé, mais ce qui est sûr, c’est que Laporta aurait pris une photo avec lui.

La réunion, comme le président lui-même l’a reconnu, « ce n’est pas arrivé. » Connaissant Messi, soyez assuré que ce n’était pas un hasard.