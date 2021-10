À qui appartient Manchester United ? Les Glazers licencieront-ils Ole Gunnar Solskjaer, quand Ed Woodward partira-t-il et quel est le travail de Richard Arnold

Ole Gunnar Solskjaer a révélé qu’il n’avait pas encore de nouvelles de la famille Glazer après la défaite embarrassante 5-0 de Manchester United contre Liverpool.

L’avenir du Norvégien est à nouveau sous le feu des projecteurs après que son équipe a subi sa plus lourde défaite jamais face à ses rivaux à Old Trafford.

Joel Glazer (à droite) avec son frère Avram, sont coprésidents de United

Cependant, Solskjaer a révélé dans son interview d’après-match qu’il n’avait pas eu de nouvelles des impopulaires propriétaires de United alors qu’il s’accrochait à son travail.

« Je n’ai rien entendu d’autre et je pense toujours au travail de demain », a déclaré le patron des Diables rouges.

« Nous sommes tous bas. Je ne peux pas dire que je me suis senti pire que ça. J’accepte la responsabilité. C’est le mien aujourd’hui et le mien à l’avenir.

Alors, Solskjaer va-t-il bientôt s’asseoir avec ses patrons et qui dirige exactement les tirs à Old Trafford?

Qui est la famille Glazer ?

La famille Glazer a acheté de manière controversée les Red Devils en 2005 pour 790 millions de livres sterling et a fait l’objet de protestations de la part des fans après avoir endetté le club.

Le magnat américain Malcolm Glazer est décédé en 2014 et a laissé ses fils Joel et Avram en charge en tant que coprésidents de United.

La paire sera alors chargée de relever Solskjaer de ses fonctions s’ils choisissent de le faire.

Les Glazers ont apporté leur soutien à Solskjaer

Au début de sa carrière dans les affaires, Avram a été président et chef de la direction de la société Zapata, fondée par George W Bush.

L’homme de 61 ans est également copropriétaire de l’équipe de la NFL, les Tampa Bay Buccaneers, aux côtés du reste de ses frères et sœurs, mais il n’est pas répertorié comme président.

Joel, quant à lui, joue un rôle beaucoup plus actif auprès des Bucs, car il supervise les opérations quotidiennes de la franchise.

On pense que le joueur de 54 ans est également une figure centrale de United, ayant écrit une lettre ouverte aux fans du club à la suite de leur implication dans la Super League européenne en avril.

Woodward quittera Man United à la fin de l’année civile. Qui est Ed Woodward ?

Le vice-président exécutif de United est dans les derniers mois de son mandat, après avoir annoncé sa démission de son poste lors des retombées de l’ESL.

Woodward est toujours en charge après qu’il a été révélé qu’il quitterait le poste opérationnel supérieur dans la salle de réunion d’Old Trafford à la fin de 2021.

L’association de Woodward avec les Red Devils a commencé en 2005 lorsqu’il a agi en tant que conseiller pour aider les Glazers à acheter le club.

A l’origine remis les rênes des activités commerciales et médiatiques de United en 2007, Woodward est devenu de plus en plus influent après avoir considérablement augmenté la valeur mondiale du club.

Nommé vice-président exécutif en 2012, il a supervisé de nombreuses signatures de grands noms.

Mais il a attiré les critiques des managers et des fans pour un échec perçu à améliorer l’équipe pendant l’ère post-Sir Alex Ferguson.

Les Red Devils n’ont pas réussi à remporter le titre depuis que Woodward a assumé toutes les responsabilités des opérations de football de David Gill en 2013.

Il a également licencié trois managers depuis qu’il a repris le rôle, dont le premier était le successeur de Ferguson, David Moyes.

Solskjaer suivra-t-il Woodward par la porte de sortie ? Comment Moyes a-t-il été limogé ?

Dans un extrait du livre de Patrice Evra, via le Times, Woodward a convoqué les joueurs seniors de United dans son bureau après une défaite 2-0 contre Everton en 2014.

Le Français a écrit : « Les joueurs seniors – moi-même, Vida, Wayne, Giggsy, Rio et Michael Carrick – ont été convoqués au bureau d’Ed Woodward. Je pense que David savait ce qui se passait. Ed nous a parlé séparément, les joueurs.

« J’étais le dernier à entrer. David Moyes est-il toujours l’homme pour diriger cette équipe ? » Il a demandé.

« Les joueurs sont les premiers responsables », répondis-je. « Nous sommes plus à blâmer que le manager, mais le vestiaire n’est pas un endroit heureux. » « Je sais », a déclaré Ed. « Merci pour votre honnêteté. Nous verrons quelle décision nous prendrons.

« J’ai su alors que Woodward avait perdu confiance en David, et je n’ai pas été surpris du tout quand il a été limogé. Je suis allé voir mon manager – je ne connais aucun autre joueur qui l’ait fait – alors qu’il rangeait ses affaires pour quitter son bureau.

« « Patron, je suis désolé pour vous », dis-je. — Merci pour ce que vous avez fait pour moi, Patrice, répondit-il.

« Il était frustré et en colère non seulement par la façon dont les choses s’étaient déroulées à United, mais aussi par le fait qu’il avait découvert qu’il perdait son emploi à cause des médias, pas de l’homme qui l’avait employé. »

Woodward a laissé David Moyes découvrir son limogeage à travers les médias Qui est Richard Arnold ?

Le joueur de 50 ans est le directeur général de United et est un ami proche de Woodward – le couple s’étant rencontré à l’Université de Bristol.

Comptable de formation, Arnold est principalement responsable d’un certain nombre de partenariats avec des clubs, y compris les sponsors de maillot de cette saison, TeamViewer.

Il est également une figure centrale des conférences téléphoniques de United, retraçant tout, des efforts commerciaux des Red Devils à l’engagement dans les médias sociaux.

Il a rejoint le club en 2007, travaillant comme directeur commercial et a été pressenti pour remplacer Woodward en tant que vice-président exécutif.

talkSPORT comprend qu’Arnold a annulé tous les rendez-vous lundi pour avoir des discussions cruciales avec le propriétaire Joel Glazer sur l’avenir de Solskjaer.

Arnold (à gauche) est un ami proche de Woodward (à droite) Qu’est-ce qui a été dit ?

Woodward a parlé plus tôt cette année de sa croyance en Solskjaer et en sa direction.

Il a déclaré: « Nous avons investi plus d’un milliard de livres sterling dans l’équipe pendant mon séjour ici et je suis particulièrement ravi des progrès réalisés par les joueurs sous la direction astucieuse d’Ole Gunnar Solskjaer et de son équipe d’entraîneurs au cours des deux dernières années.

«Je suis sûr qu’avec les changements que nous avons apportés sur le terrain et au sein du personnel d’entraîneurs et de football ces dernières années, ce grand club remportera bientôt à nouveau l’argenterie. Cela le mérite.

« Je voulais désespérément que le club remporte la Premier League pendant mon mandat et je suis certain que les bases sont en place pour que nous puissions la reconquérir pour nos fans passionnés. »

Antonio Conte visera l’un des plus gros emplois du football. Qui pourrait remplacer Solskjaer ?

talkSPORT comprend qu’Antonio Conte a été sondé de prendre en charge Manchester s’ils se séparent de Solskjaer.

Le conseil d’administration de United fait le point avant de décider de sa prochaine décision après la défaite humiliante 5-0 de dimanche à domicile contre son grand rival Liverpool.

On pense que l’ancien patron de Chelsea, Conte, souhaite un retour au football anglais à Old Trafford.

L’autre cible managériale de United, Zinedine Zidane, n’est cependant pas intéressée par le poste, selon plusieurs rapports.

La légende du Real Madrid fait une pause dans la direction après avoir quitté le club de LaLiga cet été après deux mandats au Bernabeu.

ESPN affirme que le poste à Old Trafford n’est pas celui qui l’intéresserait, bien qu’il soit toujours lié en tant que futur patron potentiel.