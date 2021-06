À qui le Pays de Galles affrontera-t-il lors des 16 derniers de l’Euro 2020? Bale et co affrontent l’Italie aujourd’hui et pourraient terminer en tête du groupe A

in

Le Pays de Galles cherche à reproduire ses exploits de l’Euro 2016 cet été et a de grandes chances d’atteindre à nouveau les huitièmes de finale.

Les Dragons, menés par le talisman Gareth Bale, ont connu une course époustouflante il y a cinq ans, se qualifiant pour les demi-finales de leur tout premier Championnat d’Europe.

Le patron par intérim du Pays de Galles, Robert Page, a fait des merveilles à l’Euro 2020 jusqu’à présent

Maintenant, ils cherchent à bien repartir et ont impressionné dans le groupe A jusqu’à présent.

Ils ont suivi un match nul durement disputé contre la Suisse en éliminant la Turquie et sont au bord des huitièmes de finale.

Ils affrontent l’Italie au Stadio Olimpico aujourd’hui et ont la chance de dominer leur groupe.

Si le Pays de Galles termine premier

Le Pays de Galles doit battre l’Italie à Rome pour dominer le tableau du Groupe A, une tâche pour le moins ardue, surtout compte tenu de la belle forme des Azzurri jusqu’à présent cet été.

S’ils y parviennent, ils affronteront la deuxième équipe du groupe C le samedi 26 juin.

Ce groupe comprend les Pays-Bas, l’Autriche, l’Ukraine et la Macédoine du Nord.

Dans une incitation supplémentaire, ce match serait joué à Wembley, ce qui signifie que des milliers de fans gallois pourraient y assister.

Cet itinéraire donnerait ensuite aux Dragons un quart de finale à Munich avant de retourner à Londres pour les demi-finales et la finale s’ils y parvenaient.

Ramsey a aidé le Pays de Galles à battre la Turquie pour les mettre au bord des huitièmes de finale de l’Euro 2020 Si le Pays de Galles termine deuxième

C’est le scénario le plus probable et le Pays de Galles, deuxième du groupe A, les verra affronter le deuxième du groupe B à Amsterdam, également le samedi 26 juin.

Ce groupe comprend la Belgique, la Russie, la Finlande et le Danemark.

Les Gallois seraient ensuite de retour à Bakou pour le quart de finale.

Si le Pays de Galles termine troisième

Le Pays de Galles doit perdre en Italie et voir la Suisse battre la Turquie avec un swing de cinq buts pour terminer troisième, ce scénario semble donc peu probable.

Si cela se produit, cependant, les choses se compliquent.

Les Gallois doivent ensuite attendre de voir quelles équipes classées troisièmes se qualifient dans tous les autres groupes avant de savoir contre qui elles joueront et où.

Kieffer Moore de Cardiff célèbre son but contre la Suisse Le Pays de Galles peut-il s’effondrer ?

C’est très peu probable, mais le Pays de Galles peut encore être éliminé mathématiquement de l’Euro 2020 lors de la phase de groupes.

En plus de la défaite contre l’Italie et de cinq buts contre la Suisse, ils auraient besoin de quatre équipes troisièmes des cinq autres groupes pour marquer quatre points et une meilleure différence de buts qu’eux.

Lors de l’Euro 2016, l’équipe la moins bien classée à la troisième place était l’Irlande du Nord, avec trois points et une différence de buts de zéro.