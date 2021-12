À qui Manchester United pourrait-il affronter en huitièmes de finale de la Ligue des champions ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Manchester United a terminé sa campagne de phase de groupes de la Ligue des champions avec un match nul 1-1 contre le BSC Young Boys à Old Trafford.

Ralf Rangnick a effectué 11 changements par rapport à l’équipe qui a battu Crystal Palace, avec un certain nombre de joueurs de deuxième choix et de jeunes qui ont été éliminés.

Mason Greenwood a marqué le but de United avec une superbe volée du pied gauche avant que les Young Boys n’égalisent avec un autre effort spectaculaire de Fabian Rieder.

L’attention se tournera maintenant vers les huitièmes de finale qui sont tirés au sort le lundi 13 décembre à 11 heures, heure du Royaume-Uni, avec des matchs commençant en février.

Alors que United a dominé leur groupe, ils éviteront la plupart des gros frappeurs en huitièmes de finale en raison de leur tête de série pour le tirage au sort.

Cela signifie qu’ils éviteront le Bayern Munich et le Real Madrid et ne pourront pas non plus jouer contre des équipes anglaises à ce stade, ils ne joueront donc pas contre Manchester City ou Chelsea qui ont terminé deuxième de leur groupe.

United affrontera l’une des équipes suivantes au prochain tour :

Paris Saint Germain

Atletico Madrid

Sportif Lisbonne

Inter Milan

Benfica

RB Salzbourg

Le club d’Old Trafford cherchera évidemment à éviter le PSG et l’Atletico Madrid, mais tentera sa chance contre des joueurs comme le Sporting Lisbonne, l’Inter Milan, Benfica et le RB Salzbourg.

Du point de vue du scénario, les liens avec le PSG (liens constants avec leur manager) et le RB Salzbourg (retour de Rangnick dans l’ancien club) offriraient peut-être les matchs les plus intéressants.

Rangnick a atteint les demi-finales de l’UCL en 2011 avec Schalke, avant de s’incliner face à United de Sir Alex Ferguson lors des quatre derniers.

Avec un triomphe en championnat semblant improbable, les fans de United espèrent une solide performance dans cette compétition, allant peut-être jusqu’au bout de leur maestro allemand.