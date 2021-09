A qui profitera l’entrée de l’Inde dans les indices obligataires mondiaux ?

in

Environ 40 milliards de dollars seraient injectés immédiatement dans le marché de la dette indienne après l’inclusion du marché des indices obligataires. Image représentative

Les obligations indiennes devraient être incluses dans quelques indices obligataires mondiaux d’ici l’année prochaine. Même si les marchés obligataires indiens ont été ouverts aux investisseurs étrangers, les entrées sont inférieures à 40 milliards de dollars au cours de la dernière décennie. Cependant, des entrées d’environ 170 à 250 milliards de dollars sont attendues au cours des 10 prochaines années, selon Morgan Stanley.

Les experts estiment que l’inclusion des obligations indiennes dans les indices obligataires mondiaux serait significative pour le pays. Cependant, cela n’affectera pas beaucoup les investisseurs de détail.

Les indices mondiaux incluent les marchés émergents de la dette, qui surveillent les obligations en monnaie locale émises par les gouvernements des pays en développement. L’Inde a été présente dans la plupart des indices boursiers de référence mais absente du marché des indices obligataires.

« L’Inde étant incluse dans les indices mondiaux, les capitaux d’emprunt afflueront sur les marchés indiens. Actuellement, la propriété étrangère de la dette souveraine indienne est très faible ; ce nombre augmenterait et réduirait le coût d’emprunt pour le gouvernement et les entités privées au fil du temps. Cela signifie la possibilité de lever des capitaux à un taux inférieur », a déclaré Ajinkya Kulkarni, cofondateur de Wint Wealth, à FE Online.

À l’heure actuelle, la propriété étrangère de la dette du gouvernement indien est inférieure à 2 %. Cependant, on estime que ce chiffre passera à 9 % au cours de la prochaine décennie.

L’inclusion de l’Inde dans les indices mondiaux signifierait davantage d’investissements obligataires dans les années à venir.

« L’afflux de capitaux étrangers dans le pays peut réduire les rendements et, par conséquent, le coût d’emprunt pour le gouvernement et les entreprises indiennes. Cela contribuera à stabiliser le taux de change de la roupie et à améliorer la balance des paiements du pays. Cette réduction se répercuterait également sur les entités privées à long terme », a déclaré Kulkarni.

“Environ 40 milliards de dollars seraient injectés immédiatement dans le marché de la dette indien après l’inclusion du marché des indices obligataires”, a-t-il ajouté.

Pourquoi l’Inde n’a-t-elle pas fait partie des indices obligataires mondiaux jusqu’à présent ?

L’Inde n’a pas fait partie des indices mondiaux en raison des problèmes persistants de contrôle des capitaux, de garde et de règlement et d’autres difficultés opérationnelles. Dans une revue d’indice datée du 18 septembre 2020, JP Morgan a déclaré: “Outre les contrôles de capitaux, la garde / le règlement, les transactions héritées et les exigences opérationnelles ont été citées par les investisseurs de référence comme des obstacles pour accéder aux obligations onshore”.

Impact sur les investisseurs particuliers

«Lorsque les obligations d’État sont incluses dans les indices mondiaux, elles entrent dans la liste d’achat des investisseurs de portefeuille étrangers. La présence de divers pools de capitaux sur les marchés de la dette indiens augmenterait la liquidité secondaire sur le marché de la dette », a déclaré Kulkarni.

“Les investisseurs de détail ne seraient pas autant touchés, c’est plus vers les investisseurs institutionnels”, a-t-il ajouté.

