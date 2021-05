À qui Youtuber pourrait-il faire face alors qu’il se bat avec Conor McGregor, Tommy Fury, Nate Diaz, Kamaru Usman et plus

Jake Paul est un nom qui ne quittera tout simplement pas le monde de la boxe professionnelle et du MMA et, que vous l’aimiez ou le détestiez, il semble qu’il soit là pour rester encore un bon moment.

Le youtuber Paul a éliminé l’ex-star de l’UFC Ben Askren en avril au premier tour de leur étrange combat d’exhibition.

Jake Paul a battu Ben Askren en avril et cherche maintenant son prochain adversaire

Le joueur de 24 ans a certainement ébouriffé quelques plumes au cours de sa fureur controversée dans le monde du sport jusqu’à présent et il est maintenant à la recherche de son prochain adversaire.

Il ne manque pas de noms qui sont prêts à monter sur le ring avec le jeune Américain impétueux et à remettre des records.

Mais à qui Paul fera-t-il face ensuite? Ici, nous jetons un coup d’œil aux adversaires potentiels …

Conor McGregor

McGregor a lancé tout le crossover UFC / boxe en 2017 quand il a fouetté le sport mondial dans une frénésie pour son combat d’exhibition contre son compatriote superstar Floyd Mayweather.

L’arrière et le quatrième entre les deux étaient tout simplement spectaculaires dans la préparation et le combat n’a pas déçu non plus avant que Mayweather ne remporte sa victoire au dixième tour.

Jake Paul s’inspire certainement de la personnalité de McGregor et a lancé une attaque après une attaque contre le Notorious.

Paul aimerait clairement attirer McGregor dans un combat et obtenir le jour de paie qui l’accompagnerait.

McGregor a certainement d’autres choses en tête pour le moment – principalement sa trilogie face à Dustin Poirier en juillet – mais pourrait se livrer à Paul à l’avenir.

Jake Paul aimerait attirer Conor McGregor dans un combat Nate Diaz

Alors que McGregor ne se produira apparemment pas de sitôt, Paul a récemment appelé le vieux rival de l’Irlandais Diaz.

En le poussant sur les réseaux sociaux, Paul saura qu’il peut facilement obtenir une ascension de Diaz et mettre en place un récit pour le combat.

Diaz – qui devrait affronter Leon Edwards à l’UFC 263 le 12 juin – a été un observateur passionné des exploits de Paul jusqu’à présent et est en tête de liste pour l’affronter ensuite pour le moment.

Face à Diaz, Paul a déclaré: «Je pense que les gens vont immédiatement me radier. Même quelqu’un qui regarde cette interview en ce moment se dit: “ Oh, ce gamin est fou. Nate Diaz est un chien, il va tuer Jake, il est fou. Mais ils vont se connecter et regarder, non?

«Ce sont deux noms massifs, et ce serait un énorme pay-per-view, et puis quand ils me verront l’effacer, leurs mâchoires vont être lâchées – ils ne sauront pas comment réagir. Ils vont penser que c’est à nouveau truqué.

«Et à ce moment-là, je serai indéniable pour combattre Conor McGregor, parce que j’ai battu le gars qui vous a battu, Conor. Et le combat Jake Paul contre Conor est un combat massif. Je suis comme, pourquoi attendre? Je n’ai pas besoin d’être dans ce sport pour toujours. Je n’essaye pas d’obtenir 100 combats. Faisons les plus gros combats tout de suite. »

Nate Diaz est en tête de liste de Jake Paul en ce moment Tommy Fury

Les critiques de Paul veulent qu’il monte sur le ring avec un vrai boxeur à côté pour vraiment tester ses compétences.

Un nom qui apparemment correspondrait parfaitement au cirque de tout cela serait Fury – pas Tyson mais son demi-frère et combattant 5-0 Tommy.

Tommy n’est pas étranger à la célébrité après son passage sur Love Island.

Mais il se concentre désormais sur la construction d’un nom pour lui-même dans le sport de la boxe et a remporté cinq victoires convaincantes à ce jour.

Il a eu son propre bœuf sur les réseaux sociaux avec Paul et un tel combat renforcerait certainement son attrait mondial.

Est-ce que le risque de perdre et de réduire sa carrière en vaudrait la peine?

Jake Paul vs Tommy Fury est un combat qui semble bien aller Dillon Danis

Paul voulait affronter le combattant de l’UFC Danis avant que son combat avec Ben Askren ne soit confirmé.

Les deux se sont affrontés à plusieurs reprises en ligne et en personne et Danis cherche désespérément à “ sauver la communauté MMA ” en se faisant tirer dessus par Paul.

Semblable au combat Askren, ce combat serait facile à réserver et à classer, mais cela dépend si Danis peut crier plus fort que certains noms plus illustres.

Daniel Cormier

Cormier est un lutteur de métier comme Askren, mais aussi un bien meilleur attaquant que son camarade de l’UFC.

DC est venu face à face avec Paul à l’UFC 261 pour essayer de le remettre en ordre et pourrait être convaincu de se battre.

Paul est enthousiaste et a déclaré: «Bien sûr, il va contourner l’offre de boxe. Et au fait, il y a beaucoup plus d’argent dans la boxe, donc nous gagnerions plus d’argent dans un match de boxe. Et encore une fois, je suis boxeur.

«Je n’ai jamais dit que je battrais Daniel Cormier dans un combat de MMA. S’il vient me boxer, je le battrai.

«Et peut-être qu’une partie de lui le sait, c’est pourquoi c’est drôle. Pourquoi n’accepterait-il pas cette offre? Si nous nous battions, ce serait de loin la plus grande somme d’argent qu’il gagnerait dans aucun de ses combats.

Dana White réagit à l’arrivée de Jake Paul à l’UFC 261 Kamaru Usman

Paul a vraiment montré que sa confiance ne connaissait pas de limites en “ acceptant ” un appel du champion de l’UFC Usman.

Comme beaucoup de gens dans le monde du MMA, Usman, fraîchement sorti de son KO brutal de Jorge Masvidal, en a clairement assez du jeune.

Il a dit à TMZ qu’il était plus intéressé à “ battre la merde ” de Jake Paul que d’affronter Conor McGregor “ et a déclaré qu’il cherchait une excuse pour punir ces “ gars d’Internet ”.

Le YouTuber a répondu en écrivant sur Twitter: «Défi accepté.

«@ USMAN84kg si votre patron Dana vous donne la permission de me boxer et de gagner plus d’argent que jamais, faites-le moi savoir et nous pourrons les lacer. Je promets que ce sera votre plus grand jour de paie. “