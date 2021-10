A Quiet Place est déjà un classique des temps modernes dans le monde du cinéma, et il fait l’objet d’une adaptation en jeu vidéo.

Le jeu vidéo A Quiet Place n’est pas une adaptation du film de 2018, mais plutôt une toute nouvelle histoire se déroulant dans le même univers. Il est co-développé par iLLOGIKA, EP1T0ME et Sabre Interactive.

« Ce premier jeu vidéo officiel se déroulant dans le terrifiant univers A Quiet Place offrira une histoire et un gameplay originaux qui capturent le suspense, l’émotion et le drame fascinants pour lesquels la série est célèbre », a déclaré Saber Interactive via IGN. « Le jeu est en cours de développement par iLLOGIKA, le studio montréalais avec des talents vétérans des franchises Rainbow Six et Far Cry, et publié par Saber Interactive, la société du groupe Embracer derrière le jeu à succès World War Z et le prochain Evil Dead : The Jeu. »

Le jeu vidéo A Quiet Place a également un compte Twitter que vous pouvez consulter ci-dessous.

Un endroit silencieux Le premier jeu vidéo officiel basé sur la franchise de films à succès terrifiants de Paramount Pictures.

Vivez une nouvelle histoire inédite de survie dans l’univers A Quiet Place. À venir en 2022 https://t.co/elwcPFnlE9 – A Quiet Place The Game (@AQuetPlaceGame) 26 octobre 2021

« Le jeu vidéo A Quiet Place permettra aux fans de vivre la tension des films avec un niveau d’immersion qu’ils n’ont jamais ressenti auparavant », a déclaré Hervé Sliwa, directeur de création chez iLLOGIKA, dans un communiqué. « Nous sommes ravis de travailler avec EP1T0ME et de faire équipe avec Sabre Interactive pour partager cette vision unique d’espoir et d’horreur avec les joueurs du monde entier dans le futur. »

Curieusement, Wes Keltner, co-créateur de Friday The 13th: The Game, a également rapidement sauté sur le battage publicitaire.

👀 https://t.co/UKB6171e2P – WesKeltner (@weskeltner) 26 octobre 2021

Keltner est un grand partisan des jeux d’horreur la plupart du temps, alors ne prenez pas cela comme une suggestion que son studio est impliqué dans A Quiet Place.

Le site teaser de A Quiet Place indique que le jeu arrive en 2022, alors j’espère que nous en verrons plus bientôt!

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

