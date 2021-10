A Quiet Place est en train de devenir un jeu vidéo « immersif »

Image : Un endroit calme

A Quiet Place, l’excellente série de films d’horreur/science-fiction sur une invasion extraterrestre aveugle, est en train d’être transformée en jeu vidéo par iLLOGIKA, un studio canadien composé d’anciens développeurs de Behaviour Interactive, Eidos Montréal et Ubisoft.

Saber Interactive a annoncé plus tôt dans la journée qu’ils publieraient, avec une date de sortie provisoire prévue pour 2022. Et c’est tout ce que nous avons ! Pas de bande-annonce, pas de description de gameplay, pas même d’art conceptuel. Bien qu’étant donné la popularité des films et les manières claires et évidentes dont ils peuvent être transformés en jeu vidéo, ils n’avaient peut-être pas encore besoin de partager tout cela.

Si vous ne les avez jamais vus, les films Quiet Place parlent d’une invasion extraterrestre de la Terre, mais cette fois, les extraterrestres sont aveugles (bien !) mais ont aussi une ouïe surnaturelle (mauvais !). Presque tout le monde sur la planète est traqué et tué par ces monstres, à l’exception d’une poignée de survivants qui ont appris à vivre très, très tranquillement.

Un jeu se déroulant dans l’univers de Quiet Place examinerait sûrement de très près ce que Alien Isolation a fait de bien (et de mal), étant donné la popularité durable de ce jeu et l’absence de véritable successeur, spirituel ou autre. Un jeu où vous jouez en tant que l’un de ces survivants, devant surveiller chaque étape et chaque action que vous faites, conscient du bruit que vous faites par rapport à la tâche que vous devez accomplir … à peu près tout ce qui a fonctionné dans Creative Assembly’s classic pourrait fonctionner ici, mais sans que des robots effrayants ne vous gênent.

L’annonce officielle est là, bien qu’elle soit aussi légère que le site Web du jeu, la seule ligne suggérant quoi que ce soit étant Hervé Sliwa, directeur créatif d’iLLOGIKA, déclarant « Le jeu vidéo A Quiet Place permettra aux fans de ressentir la tension du des films avec un niveau d’immersion qu’ils n’ont jamais ressenti auparavant.