A Quiet Place Part II: Ce que les fans disent de la suite d’horreur de John Krasinski

Quiet Place Part II était un premier film mémorable de retour au cinéma pour beaucoup

Tout d’abord, A Quiet Place Part II était une sortie monumentale pour de nombreux cinéphiles car elle marquait leur première fois de retour dans les salles depuis la pandémie. Et curieusement, le film contient des thèmes auxquels beaucoup d’entre nous n’auraient pas été liés avant l’année dernière. D’une part, le film parle d’un monde envahi par des monstres sensibles au son et des tentatives de l’humanité pour survivre et trouver un abri au milieu de la catastrophe. Les rues vides de la ville et le défi des besoins d’une communauté par rapport à ses propres moyens de survie sont mis en évidence dans le film. Des fans comme celui-ci l’ont reconnu lors de leur premier retour au cinéma :