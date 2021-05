A Quiet Place Part II Ending Expliqué: Comment la lutte contre les extraterrestres se poursuit dans la suite

À la station de radio, Emmett est coupé et frappé d’incapacité par la créature sensible au son, laissant Regan à gauche pour faire le travail. Elle réussit à pénétrer dans la cabine, tue la chanson et utilise l’aimant de l’aide auditive que son père (John Krasinski) a conçu pour coller l’appareil au microphone. La monstruosité panique, tout comme celle à la fin de A Quiet Place, et bien qu’elle ne soit pas totalement décomptée, l’héroïne adolescente est capable de terminer le travail avec un poteau en métal.