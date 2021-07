A Quiet Place Part II Giveaway ⋆ .

Un endroit calme, partie II est maintenant disponible sous forme numérique et sortira sur 4K UHD, Blu-ray et DVD le 27 juillet 2021. Les gentils gens de Paramount Home Entertainment nous ont donné l’occasion de donner à trois lecteurs chanceux des packs de swag de marque qui incluent des goodies, une affiche du film et une copie numérique du film d’horreur mettant en vedette Emily Blunt et réalisé par John Krasinski.

“Après les événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit désormais faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour sa survie en silence”, lit-on dans le responsable. Un endroit calme, partie II synopsis. “Forcés de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable dans ce” thriller captivant, au bord de votre siège “(Scott Mantz, BFCA) écrit et réalisé par John Krasinski.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l’ensemble cadeau comprend une tasse à café, un kit de survie, une affiche, une copie numérique et une chemise qui montre que vous criez intérieurement. Pour participer au concours, retweetez notre tweet épinglé sur Twitter faisant la promotion du concours ou laissez un commentaire Facebook sur notre publication épinglée. Il se déroulera jusqu’au vendredi 16 juillet et seules les personnes aux États-Unis peuvent y participer car il s’agit d’un cadeau physique. Bonne chance à tous!

RT pour participer et gagner notre concours #AQuietPlace2 ! Nous avons trois boîtes de butin qui viennent avec ce qui suit et une copie numérique du film. Détails complets : https://t.co/FQfqChpuRm pic.twitter.com/R32xAS7Ruc – ComingSoon.net (@comingsoonnet) 13 juillet 2021

Voici ce que les versions physiques à domicile comprendront :

UN ENDROIT CALME : Pack Combo 4K Ultra HD PART II

Les fans peuvent profiter de l’expérience visuelle ultime avec le pack combo 4K Ultra HD, qui comprend un disque Ultra HD avec Dolby Vision et Dolby Atmos et un disque Blu-ray™ avec Dolby Atmos. Le Combo Pack comprend l’accès à une copie numérique du film et aux éléments suivants :

Ultra HD 4K

Long métrage en 4K Ultra HD

Blu Ray

Long métrage en haute définition Journal du réalisateur : Tournage avec John Krasinski Pulling Back the Curtain Le voyage de Regan Surviving the Marina Detectable Disturbance : Effets visuels et conception sonore

UN ENDROIT CALME : PARTIE II Blu-ray

Le Blu-ray A QUIET PLACE est présenté en haute définition 1080p avec Dolby Atmos. Le Blu-ray comprend l’accès à une copie numérique du film ainsi qu’au contenu bonus détaillé ci-dessus.

UN ENDROIT CALME DVD

Le DVD comprend le long métrage en définition standard.