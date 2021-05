A Quiet Place Part II Review: Une bonne prémisse se prolonge

Quand A Quiet Place est apparu dans les salles en avril 2018, c’était un succès mondial, et j’ai passé un moment depuis à essayer de comprendre pourquoi. Mis à part sa puissance de star (à savoir, Emily Blunt et John Krasinski), il n’était manifestement pas plus prêt pour le succès que tout autre film d’horreur.

Le principe est simple: une famille de cinq personnes vit seule dans les bois. Le monde à l’extérieur de leur maison est traqué par des monstres extraterrestres qui sont déclenchés dans une rage meurtrière par des bruits de toutes sortes. Ils essaient juste de survivre.

C’est un film remarquablement sobre, se déroulant principalement sur une journée, ne remplissant que les moindres détails d’arrière-plan et nous permettant de nous concentrer singulièrement sur la terreur de rester en vie et de protéger les enfants vulnérables également. Et je pense que c’est pourquoi c’était un tel succès: il délivre d’excellentes alertes de saut et réduit un thème commun d’horreur – garder vos enfants en vie dans un monde qui essaie de les tuer – à son essence. C’est sincère et doux-amer, et cela a clairement exploité quelque chose qui a ému le public.

Si le premier film Quiet Place était une narration d’horreur efficace, A Quiet Place Part II se développe un peu dans le post-apocalyptique, répondant à quelques questions sur ce qui s’est passé avant l’invasion et préparant également la table pour ce qui se passera ensuite. (C’est définitivement censé être, au minimum, la partie centrale d’une trilogie; il est également facile d’imaginer une série télévisée, pas celle qui devrait.) Les personnages bougent un peu plus que dans le film précédent, et les contours du film Le monde dans lequel ils habitaient commence à se remplir. Un endroit calme était inégal par endroits, mais ressemblait toujours à une découverte surprenante, ce qui signifie que sa suite a beaucoup à vivre.

Et, pour la plupart, c’est le cas. A Quiet Place Part II commence dans le passé de l’histoire. Le premier jour du reste de leur vie – pas dans le bon sens – la famille Abbott est dans son paisible hameau de la Nouvelle-Angleterre avec ses voisins, en train de regarder un match de baseball de la Petite Ligue. Il n’y a pas encore de menace. Evelyn (Blunt) et Lee (Krasinski) gardent un œil sur leurs trois enfants: l’audacieuse Regan (Millicent Simmonds), qui est sourde; timide Marcus (Noah Jupe), se balançant au marbre; et le curieux Beau (Dean Woodward), accroché à la clôture et regardant son grand frère jouer. À proximité, sur les gradins, le voisin bourru Emmett (Cillian Murphy) s’accroche à sa radio et regarde ses enfants jouer.

Emily Blunt dans un endroit calme, partie II. Paramount Pictures

Soudainement, des boules de feu du ciel s’écrasent sur le terrain et des ravages se déchaînent. Les séquences d’ouverture de A Quiet Place Part II se sentent évidemment influencées par les visions spielbergiennes de la catastrophe apocalyptique (il y a des échos de la guerre des mondes partout). Et ils sont habilement exécutés. Krasinski revient sur cette suite en tant que réalisateur et auteur unique (il a co-écrit le premier film), et il a un bon sens de la façon de créer de la tension dans ce que nous voyons et ce que nous entendons.

Ou ne pas entendre. Bientôt, nous sautons dans le temps, jusqu’aux instants qui ont suivi la fin de A Quiet Place, et reprenons l’histoire à partir de là. Je suis réticent à révéler de nombreux détails car le suspense est si vital pour un film comme celui-ci, mais il y a beaucoup d’autres choses à noter. Blunt reste l’un des acteurs d’action les plus intéressants d’Hollywood, oscillant entre les extrêmes de vulnérabilité et d’audace qui sont parfaitement logiques pour une mère de trois enfants terrifiée et endeuillée.

Jupe est coincée avec le travail acharné – jouer le gamin qui est tout le temps terrifié – mais Simmonds (qui, comme son personnage, est sourd) prolonge également sa série de grandes performances émotionnellement résonnantes, devenant elle-même un peu un héros d’action. Le couple est deux des meilleurs acteurs adolescents travaillant aujourd’hui, et la chimie de leur frère est suffisante pour porter tout le film sans aucun adulte.

Murphy figure également en grande partie dans cet épisode, et mon garçon, ai-je manqué de voir Cillian Murphy dans les films. (Il a été autour, mais surtout occupé avec Peaky Blinders de la télévision.) Peu d’acteurs sont aussi habiles à garder le public à l’affût; il peut marcher sur une ligne fine entre héroïque et dérangé, troublant et sûr, et dans ce rôle, ces possibilités jouent à son avantage.

Les performances de A Quiet Place Part II le rendent très regardable, lorsqu’il est combiné avec des scènes d’action palpitantes qui déploient la présence ou l’absence de son pour intensifier l’anxiété. Le film colle également à l’atterrissage, même si cet atterrissage mène clairement à une suite future. Les cinéastes ont parfois du mal à savoir où se retirer, mais Krasinski semble sentir que moins c’est plus et se transforme en une suite confiante et capable. (De plus, c’est tellement agréable de voir un blockbuster d’été – même une suite – basé sur une histoire originale, plutôt que sur un tarif IP recyclé à l’infini.)

Millicent Simmonds dans un endroit calme, partie II. Paramount Pictures

Le cœur de A Quiet Place Part II reste le même que celui de son prédécesseur et, pour être honnête, il résonnera probablement plus maintenant qu’il ne l’aurait fait début mars 2020, date à laquelle sa sortie était initialement prévue. Les parents qui cherchent à protéger leurs enfants contre une menace vengeresse, déroutante et aveugle qui pèse sur leur vie en restant tranquillement à la maison? Pleurer le monde qui était et espérer un répit, un endroit pour vivre librement et à nouveau en sécurité? Eh bien, c’est assez relatable pour le moment.

Pourtant, comme pour tous les films étrangement «relatables» qui sont sortis pendant la pandémie – dont aucun n’aurait pu prévoir la suite – A Quiet Place Part II semble pertinent car la pandémie a exacerbé ce qui se passait déjà dans nos vies, agitant les sentiments nous avions déjà. Le monde semble dangereux, que vous soyez parent ou non. Nous avons à la fois besoin et peur de nos voisins dans une société où chacun ne sort que pour lui-même.

A Quiet Place Part II conserve l’horreur de son prédécesseur, mais commence à soulever les questions que le divertissement post-apocalyptique pose souvent le mieux. À la suite de catastrophes terribles et de pertes indescriptibles, comment une culture se reconstruit-elle? Une société peut-elle trouver une nouvelle et meilleure façon de vivre? Ou allons-nous simplement nous rabattre sur les anciennes méthodes? À l’approche du premier grand week-end d’été 2021, cette question ne pourrait pas être plus résonnante. A Quiet Place Part II est un endroit pour commencer à y réfléchir.

A Quiet Place Part II ouvre en salles le 28 mai.