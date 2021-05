A Quiet Place Part II sort la dernière bande-annonce alors que le film d’Emily Blunt et John Krasinski ouvre la voie au retour au cinéma

Reprenant après les événements chaotiques de A Quiet Place, la suite de Paramount voit les membres survivants de la famille Abbott quitter le confort de la ferme qu’ils ont appelée chez eux. Alors que les créatures traquent toujours la nature, Evelyn (Emily Blunt,) Reagan (Millicent Simmonds) et Marcus (Noah Jupe) s’aventurent dans un territoire inconnu. Avec le dernier ajout de la famille d’un nouveau-né à la remorque, le facteur de danger est juste un peu plus élevé cette fois-ci, dans un monde où le son pourrait égaler la mort. La suite présente également de nouveaux humains (Cillian Murphy et Djimon Hounsou,) qui sont encore assez mystérieux, mais qui semblent être des forces du bien, alors qu’Evelyn tente de les convaincre que trouver d’autres survivants est le seul moyen de rester en vie.