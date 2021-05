A Quiet Place Part II s’ouvre avec un bang alors qu’il s’écrase au box-office

Les premiers chiffres pour le week-end du Memorial Day sont arrivés et, selon The Hollywood Reporter, A Quiet Place Part II envisage un montant brut de 48,4 millions de dollars sur trois jours, et d’ici la fin de demain, on estime qu’il sera à environ 58,5 dollars. millions gagnés sur le marché intérieur. C’est pour le moins monumental. Pour le contexte, ce total éclipse ce que Godzilla contre Kong d’Adam Wingard a attiré au cours de son week-end d’ouverture de cinq jours à la fin du mois de mars, et que A) était un recordman, et B) est un film qui coûte entre 155 et 200 $. millions à faire. Le film d’horreur réalisé par John Krasinski, quant à lui, avait un budget annoncé de seulement 61 millions de dollars, ce qui signifie qu’il est en passe d’être considéré comme rentable – même si les cinémas fonctionnent toujours à capacité limitée dans le pays et que beaucoup restent fermés.