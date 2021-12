A quoi ça sert et comment puis-je l’utiliser ?

WhatsApp Wrapped : à quoi ça sert et comment l’utiliser ?

Cette fois, nous vous ferons savoir à quoi sert WhatsApp Wrapped et comment vous pouvez commencer à l’utiliser cette année 2022, alors continuez à lire pour savoir comment le faire étape par étape.

Il s’agit d’une page Web qui vous informe de l’emoji que vous avez utilisé le plus souvent au cours d’une année entière au mot le plus répété.

Tout a commencé avec Spotify Enveloppé, une fonction de l’application musicale qui vous permet de voir votre activité au cours d’une année.

Et bien que WhatsApp n’ait pas cela outil, il existe une astuce pour pouvoir voir certaines statistiques comme les emojis les plus utilisés, les mots les plus répétés et le contact à qui vous avez envoyé le plus de messages.

Donc, si vous voulez savoir ce qu’est Spotify Wrapped et WhatsApp Wrapped, alors nous partageons leurs fonctions et comment vous pouvez les utiliser.

Il convient de noter que le Wrapped n’est pas au sein de WhatsApp, mais d’une plate-forme appelée WhatsApp Wrapped, qui a été créée par un groupe d’étudiants de l’Université de Toronto.

Il s’agit d’une page Web, vous pourrez donc y accéder depuis un PC, une tablette ou un smartphone.

Il est important de préciser que pour voir votre WhatsApp Wrapped, vous devrez le faire individuellement pour chaque conversation, cela signifie que la page ne vous donnera pas un rapport complet de toutes vos conversations.

Pour pouvoir utiliser cette fonction WhatsApp que peu de gens connaissent, suivez ces étapes :

Tout d’abord, assurez-vous que WhatsApp n’a pas de mises à jour en attente sur Google Play ou App Store. Ouvrez l’application et entrez n’importe quelle conversation. Cliquez sur l’icône des trois points verticaux situés dans le coin supérieur droit et plusieurs options s’afficheront, cliquez sur ‘Plus’. Choisissez l’option ‘Exporter le chat’, vous recevrez immédiatement un avertissement, vous devez cliquer sur ‘Aucun fichier’. Plus tard, choisissez où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté, nous vous recommandons Google Drive. Une fenêtre s’ouvrira pour enregistrer le document dans Drive et là, vous devrez cliquer sur « Enregistrer ». L’étape suivante consiste à ouvrir la page WhatsApp Wrapped et à cliquer sur la case avec le texte « Parcourir les fichiers ». Sélectionnez le fichier texte de discussion que vous avez exporté à l’étape précédente.

Et pour finir, cliquez sur ‘Soumettre’ et attendez que la page traite les données, après avoir suivi toutes les étapes mentionnées, vous pourrez découvrir à quoi sert WhatsApp Wrapped.