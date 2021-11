À quoi faire attention lors de l’achat de crypto-monnaies pour éviter de tomber dans une arnaque | La technologie

Bitcoin bat des records en même temps que des monnaies virtuelles comme SQUID apparaissent, ce qui s’est avéré être une arnaque. Si vous envisagez d’entrer dans le monde des crypto-monnaies, voici quelques conseils pour ne pas manquer d’argent.

Le monde des crypto-monnaies est devenu quelque chose avec lequel il faut compter aujourd’hui. Certaines de ces monnaies virtuelles ont atteint des valeurs très élevées.

En revanche, d’autres semblent ne pas décoller ni même couler avec un simple tweet. La même chose s’est produite avec les Shiba Inu quand Elon Musk en a parlé sur Twitter.

Beaucoup vous diront d’investir dans Bitcoin ou Ethereum, ce qui pourrait être le plus sûr. Au lieu de cela, d’autres vous disent d’acquérir des pièces moins connues, car elles pourraient frapper la balle et rendre ce que vous avez acheté pour peu de valeur en peu de temps.

Tout cela est très dangereux et notre argent est trop important pour prendre un minimum de risques.

Nous allons vous laisser une série de facteurs que vous devez prendre en compte pour vous lancer dans le monde des crypto-monnaies.

La sécurité de la pièce

Si un groupe d’investisseurs vous dit qu’il va créer une nouvelle crypto-monnaie et qu’il a besoin d’investissement, vous pourriez être confronté à une fraude.

Cela a été réalisé avec SQUID, la monnaie basée sur The Squid Game, la populaire série Netflix. Profitant de l’attrait de la série (et sans être liés à la plateforme de streaming), ils ont annoncé qu’ils allaient lancer une monnaie virtuelle.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Ils ont obtenu plus de quatre millions de dollars d’investissement, pour annoncer plus tard qu’ils n’ont pas fait la pièce. Plus tard, ils ont fui avec l’argent et beaucoup de gens n’ont plus d’épargne.

Si vous allez investir pour la première fois, le faire dans un certain type de devise qui a un certain itinéraire et sécurité. N’importe qui peut prendre votre argent en un rien de temps.

Gardez bien vos crypto-monnaies

Vous pouvez choisir un intermédiaire, qui agit en tant qu’acheteur et vendeur de crypto-monnaies. ils nous offrent la possibilité de sauvegarder nos crypto-monnaies, ce qui peut être une solution.

Le problème est que ces intermédiaires peuvent être piratés, ce qui nous fait perdre tout ce que nous avons. Si vous souhaitez éviter ce type de situation, vous pouvez disposer d’un portefeuille virtuel où vous pourrez stocker vos crypto-monnaies.

Vous pouvez avoir un portefeuille en ligne, connus sous le nom de portefeuilles chauds, où vous avez vos pièces. Bien qu’il y ait aussi la possibilité de les stocker sur un disque dur externe, créant un portefeuille cool, qui peut être particulièrement sûr.

Bien que l’exécution de ces actions puisse être une tâche quelque peu compliquée. Vous avez besoin d’une série de connaissances que tout le monde n’a pas et qui peuvent en faire reculer beaucoup.

C’est un marché volatil

Une chose doit être claire, c’est qu’il s’agit d’un type d’investissement très inconstant. Cela signifie que en une seule journée, sa valeur peut être considérablement gonflée ou également perdue.

Cette fait partie de son attrait, car il est possible d’obtenir de nombreux avantages en peu de temps. Mais le risque inverse existe aussi. Même les plus avertis de ces sujets le savent et en mettent en garde.

Libra est la crypto-monnaie de Facebook, une monnaie qui sera utilisée pour envoyer de l’argent entre les applications, mais aussi pour effectuer des paiements sur les plateformes et les entreprises.

Andrew Park, professeur à l’Université de Toronto, a déclaré que « les crypto-monnaies comme Bitcoin existent parce que les gens les veulent, au moment où ils n’en veulent pas, leur valeur sera de zéro ». Par conséquent, même si vous vous lancez dans le monde des crypto-monnaies, ne mettez pas tout ce que vous avez sur ce marché.

Gardez à l’esprit qu’il existe déjà certains pays avec des politiques contre les monnaies numériques. La Chine a modifié sa réglementation pour rendre illégales les transactions de crypto-monnaie. C’est l’attaque la plus directe que les monnaies numériques aient jamais eue.

Taxes sur les crypto-monnaies

Comme tout ce qui a une valeur économique, il n’a pas tardé à établir des privilèges sur ces actifs économiques. Bien que posséder des crypto-monnaies ne génère pas d’obligation fiscale, le changement par lequel nous pouvons obtenir des avantages crée des obligations.

Si on change une crypto-monnaie en monnaie FIAT (comme l’euro par exemple), nous devrons payer des impôts sur les bénéfices que nous aurons réalisés. Cela se produit également si l’échange est effectué entre crypto-monnaies. Si nous échangeons Bitcoin contre Ethereum et que notre devise a une valeur plus élevée que lorsque nous l’avons achetée, on comprendra que nous avons réalisé un profit.

Dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des sections ont été établies, nous obligeant à payer un pourcentage en fonction du montant du bénéfice que nous avons obtenu :

19% pour les 6 000 premiers euros. 21 % pour la tranche de base entre 6 000 et 50 000 euros. 23 % pour la tranche supérieure à 50 000 euros.

Dans l’impôt sur les sociétés, il est taxé à 25%. Une dépréciation de 10% peut être ajoutée. Cette taxe ne s’applique qu’aux entreprises qui effectuent ces échanges en votre nom. Si vous êtes un particulier, cette taxe ne vous concerne pas.

L’échange de crypto-monnaie n’a pas de TVA, nous pouvons donc nous débarrasser de cette taxe, sauf exception. Si nous sommes un professionnel qui se consacre à effectuer des échanges de crypto-monnaie pour un client, nous devrons nous répercuter la TVA pour développer une activité commerciale.

L’utilisation (et la production) de crypto-monnaies nécessite de grands centres de données qui ont une consommation d’énergie élevée à tout moment. Nous analysons où se trouvent ces centres et les dommages qu’ils peuvent causer à l’environnement.

Non seulement il est taxé pour l’échange, mais l’exploitation minière doit également être prise en compte. Le minage de cryptomonnaies est reconnu comme une activité économique et, par conséquent, il doit être déclaré comme tel à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Dans ce cas, on peut déduire les dépenses générées pour obtenir des résultats, comme le ferait tout travailleur autonome lorsqu’il déduirait les dépenses de son métier.

ETF, investir dans les crypto-monnaies, mais sans avoir de crypto-monnaies

Tous les éléments ci-dessus sont des conseils pour pouvoir investir dans le monde des crypto-monnaies avec une certaine sécurité. Maintenant, si tout vous semble très compliqué, mais que vous souhaitez investir dans ce monde sans risquer d’avoir des monnaies virtuelles, vous pourriez être intéressé par les ETF, acronymes d’Exchange Traded-funds.

Ils sont fonds d’investissement qui circulent en Bourse traditionnelle, mais au lieu de regarder la valeur d’une entreprise ou d’un produit spécifique, suivre la valeur des crypto-monnaies. Bitcoin est coté à Wall Street et vous pouvez y investir de l’argent.

Plus la crypto-monnaie vaut, plus votre part aura de la valeur dans le fonds d’investissement. Aussi simple que ça.

Ils sont taxés comme le reste des actions, mais cela a une relation directe avec les crypto-monnaies, sans avoir vos actifs sous forme de monnaie virtuelle. C’est peut-être le point à mi-chemin que vous recherchiez.

Portefeuille matériel de crypto-monnaie pour stocker à froid des dizaines de crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum, ERC20 et bien d’autres.

Entrer dans le monde des crypto-monnaies n’est pas facile. Maintenant, il y a un réel intérêt, mais ils sont avec nous depuis un certain temps et sont devenus populaires lorsqu’ils ont donné de grands avantages.

Beaucoup les comparent à la Bourse et bien qu’elles aient leur similitude, les crypto-monnaies ont créé leur propre courant et leurs mouvements diffèrent de ceux de la Bourse traditionnelle. Le Bitcoin est toujours en hausse en ce moment et ne semble pas vouloir s’arrêter.