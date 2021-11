À quoi faut-il s’attendre des caméras des smartphones en 2022 ?

Robert Triggs / Autorité Android

2021 est presque terminé et ce fut une année intéressante pour les téléphones avec appareil photo. Nous avons vu des appareils de milieu de gamme adopter des fonctionnalités telles que des appareils photo 108MP et des modes d’astrophotographie, des téléphones phares mettant les appareils photo ultra-larges sur un pied d’égalité avec les objectifs principaux, et davantage de marques de l’industrie de l’appareil photo s’associent aux fabricants. Même Google a mis à jour son matériel avec la série Pixel 6 après des années de capteurs 12MP.

Avec tout cela à l’esprit, que signifie 2022 pour les caméras mobiles ? Nous examinons quelques tendances potentielles en matière d’appareils photo pour smartphones à attendre l’année prochaine.

Les caméras sous-écran reçoivent un coup de pouce

Eric Zeman / Autorité Android

Nous avons vu le lancement du premier téléphone disponible dans le commerce avec une caméra selfie sous l’écran en 2020 grâce à ZTE, mais en 2021, plusieurs autres téléphones ont rejoint la mêlée. Le Mix 4 de Xiaomi et le Samsung Galaxy Z Fold 3 offraient tous deux des tireurs sous écran, tandis que ZTE a apporté sa série Axon 30 de deuxième génération.

Le problème avec ces caméras, c’est qu’elles sont assez mauvaises en tout autre chose qu’en plein jour. Et même ici, la différence de qualité entre ces appareils photo et les tireurs traditionnels de face est perceptible. Nous obtenons également du flou dans la zone d’affichage au-dessus de l’appareil photo sur le Galaxy Z Fold 3, donc ce n’est pas exactement transparent.

Néanmoins, nous nous attendons à ce que les caméras sous-écran s’améliorent beaucoup en 2022, car certains des grands fabricants se sont familiarisés avec la technologie en 2021 et améliorent sans aucun doute le matériel et les algorithmes pour les efforts de nouvelle génération. Cependant, nous ne parierions pas sur tous les principaux produits phares dotés de cette fonctionnalité.

Le mode cinéma arrive sur Android

Luke Pollack / Autorité Android

L’un des principaux arguments de vente de la série iPhone 13 est le mode cinématique, qui est en fait un mode vidéo portrait plus intelligent. Bien sûr, la vidéo portrait n’est pas nouvelle, car nous avons déjà vu que Huawei et Samsung proposent cette option. Mais la prise d’Apple comprend la mise au point automatique sur un sujet lorsque son visage est détecté, le suivi des sujets, etc.

Nous ne doutons pas que certains OEM Android copieront le point de vue d’Apple sur le mode cinématique. Mais tout le monde aura-t-il le mode cinématique en 2023 ? C’est loin d’être garanti. Après tout, plusieurs marques ont copié 3D Touch, et nous savons comment cela s’est finalement avéré.

Nous reverrons les caméras RGBW

Eric Zeman / Autorité Android

Oppo Trouver X3 Pro

Nous avons vu pour la première fois les capteurs de caméra RGBW arriver sur les smartphones en 2015 lorsque Huawei a lancé le P8. Oppo a également suivi avec des téléphones contenant ces capteurs en 2015 et 2018. Les capteurs d’appareil photo conventionnels ont des filtres de couleur contenant des sous-pixels rouges, verts et bleus. Mais les capteurs RGBW ajoutent des sous-pixels blancs au mélange, promettant une meilleure prise de lumière et moins de bruit.

Il semble que cette technologie pourrait être ressuscitée en 2022, car Oppo et Vivo ont tous deux annoncé leurs propres capteurs de caméra RGBW pour les futurs appareils. En fait, Oppo dit qu’il lancera un appareil commercial avec un capteur RGBW au quatrième trimestre 2021. Pendant ce temps, Vivo a déclaré en 2020 que ses premiers appareils avec des capteurs RGBW seraient lancés en 2021, ajoutant qu’il offre une meilleure qualité d’image que les capteurs RYYB de les goûts de Huawei.

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles la série Galaxy S22 pourrait gagner des capteurs de caméra RGBW 50MP l’année prochaine. Même si cette affirmation S22 ne se concrétise pas, il semble que les capteurs RGBW seront certainement l’une des nombreuses tendances en matière d’appareils photo pour smartphones en 2022.

La stabilisation pour franchir une étape

La stabilisation optique de l’image (OIS) est un incontournable sur les smartphones haut de gamme depuis des années, remontant à des appareils comme le Lumia 920. Mais nous avons vu plusieurs entreprises aller encore plus loin ces dernières années, comme Vivo avec son technologie de stabilisation micro-gimbal et Apple avec stabilisation par déplacement du capteur.

Vivo devrait poursuivre la poussée du micro-gimbal l’année prochaine, tandis que Samsung devrait amener OIS à sa série Galaxy A de milieu de gamme. Oppo a également présenté sa soi-disant technologie OIS à cinq axes plus tôt cette année, affirmant qu’elle ferait ses débuts au premier trimestre 2022. En d’autres termes, il semble qu’une meilleure stabilisation, en particulier dans les téléphones plus abordables, pourrait être une autre grande tendance l’année prochaine.

Téléobjectif variable pour être plus populaire?

Robert Triggs / Autorité Android

Sony a eu l’une des réalisations techniques les plus notables en 2021 lorsqu’il a lancé des téléphones avec des téléobjectifs variables. La fonctionnalité, trouvée sur les Xperia 1 III et 5 III, montre que vous n’avez pas nécessairement besoin de deux téléobjectifs séparés si vous voulez d’excellentes performances de zoom.

Les caméras téléobjectif et périscope typiques tirent à un facteur de zoom fixe, tout le reste étant un zoom hybride assisté par un logiciel. Sony a fait mieux, avec un téléobjectif capable de prendre des photos nativement à 2,9x et 4,4x pour la meilleure qualité (bien que la mise en œuvre de Sony n’ait pas été parfaite).

Nous espérons que Sony continuera à affiner cette technologie en 2022, mais nous savons également qu’Oppo augmente la mise avec sa propre technologie de zoom. La société a annoncé un module de zoom optique continu plus tôt cette année, capable de se déplacer et de prendre des photos en douceur à tout moment entre ~3,3x et ~7x. Nous ne savons pas quand cela sera lancé, mais il va de soi qu’une apparition en 2022 pourrait être en préparation.

Meilleure vidéo 8K

Hadlee Simons / Autorité Android

L’enregistrement vidéo 8K est arrivé pour la première fois sur les téléphones en 2019, lorsque le Red Magic 3 offrait des capacités 8K/15fps assez décevantes. Heureusement, 2020 a connu une énorme amélioration grâce à la série de chipsets Snapdragon 865, offrant une prise en charge native de 8K/30fps. Cette tendance ne s’est poursuivie qu’en 2021, car de nombreux téléphones phares prennent en charge la 8K.

Nous nous attendons à ce que l’enregistrement vidéo 8K gagne en qualité en 2022. C’est probablement un peu trop tôt pour les capacités 8K/60fps, mais nous nous attendons à voir des améliorations telles que 8K HDR ou 8K avec une stabilisation améliorée.

Puces d’imagerie personnalisées

Les smartphones s’appuient généralement sur un processeur de signal d’image (ISP) dans le chipset de leur téléphone pour traiter les images. Par exemple, les téléphones utilisant des chipsets Snapdragon utilisent généralement le FAI Spectra. Mais nous avons également constaté une tendance en 2021 pour les marques à utiliser leur propre FAI personnalisé à la place.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons des entreprises proposer des puces d’imagerie personnalisées, car les produits phares de Google à partir de 2017 ont également proposé du silicium d’imagerie personnalisé. Et la firme a intensifié son jeu à cet égard avec la série Pixel 6. Nous ne serions donc pas surpris si Google, Vivo, Xiaomi et peut-être d’autres marques poursuivent cette tendance des appareils photo pour smartphone en 2022.

Le retour de l’effacement d’objets

Hadlee Simons / Autorité Android

La série Pixel 6 de Google apporte également une multitude de fonctionnalités intéressantes pour l’appareil photo, mais c’est le mode Magic Eraser qui figure sur notre liste. Oui, Google se joint à Samsung et Huawei pour proposer un mode d’effacement d’objets, vous permettant de supprimer des photobombers ou des éléments spécifiques d’une scène. Curieusement, Google a en fait démontré pour la première fois une interprétation de cette fonctionnalité en 2015, il a donc fallu beaucoup de temps.

Il y a fort à parier que la décision de Google d’inclure cette fonctionnalité pourrait pousser des entreprises comme Xiaomi, Oppo et OnePlus à implémenter leur propre mode de gomme d’objet en 2022. Après tout, Google a proposé un mode astrophotographie en 2019 qui a depuis été copié par Realme. et Vivo. Là encore, la société a proposé l’année dernière un mode Cinematic Pan qui n’a été copié par personne.

Les téléphones Pixel 6 offrent également les fonctionnalités Motion Mode et Face Unblur, ajoutant respectivement un flou de mouvement aux images et des visages flous. Nous pourrions donc voir des marques concurrentes adopter également ces fonctionnalités.

C’est tout pour notre regard sur les tendances potentielles des appareils photo pour smartphones en 2022. Y a-t-il des tendances potentielles que nous avons manquées ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.