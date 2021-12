A quoi joues-tu ce week-end ?

Avec la Journée de la Turquie derrière nous, eh bien, pour ceux qui la célèbrent, le temps en famille est terminé et maintenant c’est l’heure de « moi » – c’est-à-dire le temps de s’amuser avec les jeux vidéo.

Personnellement, je n’avais pas le temps de jouer à des jeux. J’étais trop occupé à cuisiner et à courir d’une réunion de famille à l’autre comme une dinde sans tête. Il y a eu trois dîners cette année. Oui, trois dîners différents. L’un des membres de ma famille élargie a décidé qu’ils accueillaient cette année, ce qui signifiait qu’au lieu des deux habituels (je n’en héberge qu’un tous les deux ans), je devais en assister un troisième. Et bien sûr, nous avons ramené des restes de chacun à la maison, donc, inutile de dire que je suis fatigué de la dinde à ce stade. Dieu merci, Noël signifie jambon, mais je suis sûr que d’ici la fin, j’en aurai aussi marre du jambon.

Quoi qu’il en soit, vous ne vous souciez pas de ce que j’ai eu et n’ai pas eu pour le dîner, alors venons-en à la raison pour laquelle vous lisez ceci : les jeux.

Voici à quoi nous jouons ce week-end :

Connor Makar, rédacteur en chef – Call of Duty: Vanguard

Pour moi, je vais passer tout mon week-end à broyer des armes dans L’avant-garde de l’appel du devoir avant la sortie de Caldera dans Warzone. Probablement les devoirs les plus amusants qu’on m’ait jamais fait, mais des devoirs quand même.

James Billcliffe, éditeur des guides – Star Wars Jedi : Fallen Order

Dans le tourbillon cyclique du discours sur les jeux, nous ne sommes jamais loin des vieux favoris. Et un de ces arguments – ironiquement compte tenu du contenu du jeu – semble voué à cheminer vers une mort macabre et à être constamment réanimé et rabâché par-dessus tous les autres : « Dark Souls devrait-il avoir un mode facile » ?

Mes amis, ça existe déjà, et ça règne. C’est appelé Star Wars Jedi : Ordre déchu, et je jouerai davantage à la version de mise à niveau PS5 ce week-end.

On pourrait dire que les souls-like sont maintenant un genre en soi, mais dans Fallen Order, les mécanismes sont tellement incongrus avec le cadre, les détails tellement copiés/collés, que c’est juste drôle. Pourquoi mon personnage ressent-il le besoin de s’agenouiller et de méditer près d’un feu de joie toutes les quelques minutes ? Pourquoi les stormtroopers réapparaissent-ils au même endroit à partir de rien ? Peu importe tant que leurs blasters font « pew-pew », mon sabre laser fait « vhrooom », et tout le monde porte ce pantalon génial avec les genoux rembourrés.

Stephany Nunneley, rédactrice en chef de l’édition anniversaire de Skyrim

J’ai enfin le temps de m’asseoir et de jouer à Skyrim pour la énième fois. Cette fois, je jouerai Édition anniversaire de Skyrim donc je peux voir ce qu’est l’agitation du Creation Club parce que je veux vraiment de nouveaux objets et quêtes pour rafraîchir un peu les choses. Heck, il y a environ 500 éléments de contenu du Creation Club (mods) inclus avec cette version, allant des armes et sorts aux quêtes et aux boss. Il y a aussi la pêche, le mode survie et de nouvelles quêtes Saints et Séducteurs, donc il y aura beaucoup de nouveau contenu pour m’occuper, j’en suis sûr.

Le jeu auquel je joue maintenant est une version assez modifiée de l’édition spéciale, et une fois que je l’aurai mis à niveau vers l’édition anniversaire, eh bien, je peux dire adieu à ces mods car la majorité (le cas échéant) ne fonctionnera plus. Je vais probablement jouer en toute sécurité et retélécharger simplement le SE de Steam sur l’ordinateur portable, puis passer à l’AE – de cette façon, mon jeu modifié est en sécurité sur mon PC.

Espérons que, puisque le développeur de Skyrim Script Extender (SKSE) a obtenu un accès anticipé à l’édition anniversaire afin de mettre à jour l’extension, il ne faudra pas longtemps avant que les fabricants de mods mettent à jour leurs créations car d’excellents mods flottent là-bas.

Tom Orry, rédacteur en chef – Battlefield 2042, Xbox Series X

J’avais joué à la bêta de pré-sortie de Champ de bataille 2042 pendant 30 minutes, mais aucun de mes 10 heures d’essai EA Play/Game Pass Ultimate, alors je suis revenu pour l’essayer. Il est juste de dire que je ne suis pas très impressionné, bien que mon plaisir varie énormément entre les cartes (et potentiellement les modes de jeu, mais je ne suis pas sûr de ce à quoi je jouais en toute honnêteté).

J’ai donné le coup d’envoi sur une immense carte pleine de gratte-ciel imposants. Je n’ai pas apprécié cette carte. C’était trop grand et ouvert. Les joueurs étaient trop dispersés et personne n’est resté assez longtemps pour que je puisse faire du stop dans un véhicule.

Plus de succès était une carte établie sur un quai. Cela est peut-être dû au type de jeu joué, mais cela s’est mieux déroulé. Il y avait un mouvement constant sur la carte et les rencontres étaient plus ciblées dans des zones plus petites. J’ai passé un bon moment avec ça, même si ma visée est toujours désastreuse. C’est vraiment ça. La vérité est que je ne suis tout simplement pas assez bon pour les tireurs multijoueurs ces jours-ci. Et peut-être que je ne l’ai jamais été.

Parallèlement à Thanksgiving, le Black Friday a eu lieu et de nombreuses offres ont été conclues pendant le week-end avec le Cyber ​​Monday. Avez-vous ramassé quelque chose de nouveau? Quelque chose de plus ancien ? Ou avez-vous pré-commandé quelque chose comme, oh disons, Elden Ring ? Faites le nous savoir!