A quoi joues-tu ce week-end ?

Les vacances sont presque là, et avant de vous lancer dans l’achat de cadeaux, la décoration, l’achat de nourriture pour le festin imminent et la visite des membres de la famille, assurez-vous de prendre le temps de jouer à quelques jeux.

Ce week-end, nous revisitons Los Santos, entrons dans la matrice, enfilons un chapeau de sorcière et essayons une fois de plus de canaliser notre Master Chief intérieur.

Voici à quoi nous jouons ce week-end.

Connor Makar, rédacteur en chef – GTA Online, Inscryption

Ce week-end, je n’ai pas beaucoup de temps pour les jeux, j’en ai peur. Ça arrive, la vie d’adulte, etc etc. Mais, j’ai réservé du temps pour un peu de repos et de détente.

Tout d’abord, je vais absolument passer du temps sur GTA en ligne Cette fin de semaine. Nous devons une nouvelle mise à jour de contenu majeure plus tard ce mois-ci et comme vous vous en doutez, vous aurez besoin d’un peu d’argent pour participer. Cela signifie pour moi que c’est l’heure du braquage et que mon compte bancaire est quelque peu gonflé.

Vient ensuite Cryptage. Si vous ne l’avez pas encore essayé, c’est un fantastique petit indépendant basé sur un mystérieux jeu de cartes. C’est l’un de ces jeux dont on ne peut pas trop parler, ou bien risquer de gâcher une bonne partie de la sauce spéciale que le créateur a versée sur cette belle chose. Prenez-le si vous le pouvez et allez à l’aveugle si vous voulez passer un bon moment.

Enfin, comme c’est mon cas, je vais me lancer dans un jeu de combat ce week-end. L’un des plus anciens titres d’Arc System Work, Blazblue Central Fiction, a obtenu une mise à jour du netcode et une réduction de prix massive. Ceux-ci fournissent une assez bonne excuse pour apprendre quelques combos et se faire assassiner par des weebs qui n’ont pas arrêté d’y jouer depuis 2015.

Sherif Saed, rédacteur en chef – Halo Infinite PC

Il est temps de passer plus de temps (heh) avec Halo infini. J’adore la sensation de son multijoueur jusqu’à présent, même si j’aurais aimé que 343 soit parti avec le modèle de passe de combat plus convivial et basé sur le temps, et non le système basé sur les défis qu’il utilise actuellement. J’aimerais aussi qu’il y ait plus de cartes, mais c’est quelque chose qui sera probablement amélioré avec le temps.

Bien sûr, comme j’ai hâte d’avoir plus de contenu Halo, j’ai hâte de commencer la campagne Halo Infinite. Je suis l’une des dix personnes qui ont aimé la campagne de Halo 5, et j’ai même apprécié l’arc rampant de Cortana de Halo 4. Cela semble être une continuation de cela, même si beaucoup de mes questions sur ce qui s’est passé dans l’intervalle ne seront inévitablement pas adressé.

Si l’histoire n’est pas là, j’espère que le gameplay me gardera accroché. Considérant à quel point il est satisfaisant de jouer à Infinite en multijoueur, j’ai de grandes attentes pour le mode solo. L’examen de la campagne Halo Infinite d’Alex a déclaré qu’il s’agissait d’un mariage presque parfait entre la conception moderne du monde ouvert et la liberté classique du bac à sable Halo et ses missions contenues.

Au dire de tous, ça va être un sacré bon moment, et j’ai hâte de sauter et de m’attaquer aux boucliers de chacal.

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Wytchwood,

Ce week-end je vais donner Wytchwood un essai. Il vient de sortir hier, le 9 décembre, et il a l’air plutôt charmant.

Développé par Alientrap, basé à Toronto, les gens qui vous ont apporté l’excellent Apotheon, Wytchwood est un jeu d’aventure d’artisanat situé dans un pays de fables gothiques et de contes de fées. En tant que vieille sorcière des bois, vous explorerez une campagne étrange, collecterez des ingrédients magiques, préparerez des sorts et « porterez un jugement » sur une distribution imprévisible de personnages et de créatures.

Le jeu propose un joli style artistique de livre de contes et vous permet de rassembler, de collecter, de cultiver et de fabriquer divers ingrédients tels que des champignons vénéneux toxiques, des yeux de triton et de la peur en bouteille.

Vous pouvez également rechercher et créer différents sorts et rituels qui peuvent transformer les gens en grenouilles ou les tromper. Pendant ce temps, le monde promet d’être plein d’histoires, de personnages colorés et de récits appropriés à un conte de fées. Il propose également des énigmes que vous devrez résoudre pour vaincre les étranges monstres vivant dans la forêt.

Cela semble plutôt amusant, et c’est ce que je prévois de jouer ce week-end.

Tom Orry, rédacteur en chef – The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience

Oh seigneur, c’est un peu gentil, n’est-ce pas ? J’ai parlé plus en détail de cette assez belle tranche de visuels de nouvelle génération dans un article entier sur la démo technologique de The Matrix, mais c’est tellement bon que je veux le souligner à nouveau. Til Matrix Awakens: Une expérience Unreal Engine 5 est quelque chose que tout le monde avec une PS5 ou une Xbox Series X|S devrait télécharger et jouer immédiatement.

Il n’y a pas beaucoup de jeu ici si vous classez les jeux comme des expériences interactives qui vous mettent au défi d’une manière ou d’une autre, mais il y a beaucoup de choses à faire. J’ai rejoué la séquence de tir de poursuite en voiture sur rails à quelques reprises maintenant, juste pour m’imprégner de tout le moteur Unreal Engine 5, et je vais retourner me promener dans la ville une fois que je ‘ J’ai fini le travail de la semaine.

J’ai hâte que de vrais jeux Unreal Engine 5 sortent. Hellblade 2 arrive sur Xbox Series X/S et PC, et cela a également l’air assez savoureux.

A quoi joues-tu ce week-end ? Êtes-vous en train de plonger dans Halo, de vous préparer pour la prochaine mise à jour de GTA Online ou d’essayer quelque chose de différent de votre norme ? Faites le nous savoir!