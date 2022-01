A quoi joues-tu ce week-end ?

Les vacances sont terminées, et bien que nous ayons tous plongé dans le monde virtuel de nombreuses fois pendant la pause, jouer à des jeux est un mode de vie pour nous ici à VG247, nous lançons donc nos PC et consoles pour retourner dans le monde virtuel et vivre nos fantasmes.

Ce week-end, nous profitons de l’un des meilleurs opéras spatiaux, jouant à des jeux de mots, préparant une sortie majeure et essayant de tous les attraper.

Voici ce que nous faisons ce week-end.

Connor Makar, rédacteur en chef – King of Fighters 13, Dark Souls 3

Ce week-end, je vais sauter dans Roi des combattants 13 pour tenter de comprendre certains personnages avant la sortie de Roi des combattants 15 en février. Je sais, je sais, ce n’est pas une façon parfaite de se préparer et je vais me faire du mal à long terme, mais j’ai besoin d’un moyen de me remettre dans le bain. Cela aide également que KOF 13 soit brillant.

Aussi, j’ai l’intention de revenir à travers Âmes sombres 3 ce week-end pour anticiper le lancement de Anneau ancien. J’espère que j’ai toujours mon mojo !

Dom Peppiatt, éditeur de fonctionnalités – Monster Hunter Rise, édition légendaire de Mass Effect

Plus tôt cette semaine, j’ai écrit sur l’attrait impossible à résister de Monster Hunter Rise sur PC ; l’idée de brouiller un Arzuros avec mes potes en 4K glorieux et avec des FPS non plafonnés est tout simplement trop tentante pour la laisser passer. Charger au combat avec mon armure Rathalos, ma grande épée Magnamalo et mon chien déguisé en Tails de Sonic the Hedgehog (pour une raison quelconque) est tout ce que je veux des gros jeux vidéo stupides. Le fait que je puisse bientôt en profiter sans me blesser au cou et aux yeux en plissant les yeux sur ma Switch dans le noir est encore mieux. Pour l’instant, cependant, je continuerai à me faire mal à la colonne vertébrale et à la rétine alors que je réapprends la mémoire musculaire dont j’ai besoin pour la sortie PC de Rise la semaine prochaine.

Pour donner une pause à mon corps de se pencher sur l’ordinateur de poche, je vais sauter dans Mass Effect : Édition Légendaire sur la série X : j’étais un grand fan de Mass Effect à l’époque (et le premier travail que j’ai jamais publié concernait la série, il y a 13 ans !) mais je n’ai pas eu l’occasion – ni l’argent – de s’engager dans l’édition légendaire pour le moment. Entrez dans le Xbox Game Pass Ultimate, une tonne de collations et mon désir incessant de me rapprocher à nouveau de ce idole romantique de Fishboy, Thane.

James Billcliffe, éditeur de guides – Édition légendaire de Mass Effect (Mass Effect 2)

La collection de GOAT Game Pass continue de s’agrandir, et malgré Effet de masse 2 étant l’un de mes favoris, je n’ai jamais joué à tous les DLC de manière exhaustive.

Imaginez mon excitation alors quand j’ai réalisé ce matin que l’édition légendaire comprend non seulement les bonus de précommande nostalgiques avec lesquels j’ai joué à travers les jeux à l’origine, mais tous les DLC post-lancement que je ne pouvais pas me permettre à l’époque aussi.

Je ne vais pas me leurrer que je vais en fait tenir le coup dans les trois matchs, mais le tirage au sort de ces extras jamais vus (au moins pour moi) est énorme.

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Pokemon Go

Niantic a lancé la deuxième partie de sa série de quêtes Season of Heritage, Mountains of Power, et je vais travailler sur cette série de quêtes ce week-end. La première partie ne devrait pas être trop mauvaise, car tout ce que vous avez à faire est d’attraper cinq Pokémon (ce que j’ai déjà fait), de faire éclore un œuf et de gagner deux bonbons en marchant avec votre copain. La dernière partie sera un peu pénible étant donné que j’ai Umbreon comme copain et que vous devez marcher 5 km pour gagner un bonbon. On dirait que je vais devoir la remplacer par une autre, au moins pendant un moment. Je dois faire de Feebas mon copain de toute façon parce que je veux faire évoluer le poisson à l’apparence étrange dans le magnifique Milotic. Mais Feebas est également à 5 km, alors je devrais peut-être choisir Emolga ou un autre Pokémon de 1 km à marcher.

En parlant de quêtes, je suis en retard sur la quête A Ripple in Time, mais j’en ai presque fini, et puis il y a Un sommeil de mille ans où je dois attraper trois Whismur (qui n’a pas été là depuis un moment) et évoluer un Feebas. C’est la partie 2 d’une série de quêtes en 7 parties qui me rend fou. Ne me lancez même pas sur Let’s Go Metan. Je ne finirai probablement JAMAIS cette foutue quête.

Je n’ai toujours pas terminé le défi Season of Heritage XP. Je suis le 15/11 et ça vieillit un peu, honnêtement. Ma mère a déjà terminé les deux parties de cette quête et a à peu près gagné son chapeau Goomy en accumulant 240 000 XP. Je commence à me demander si elle fait autre chose que jouer Pokémon Go.

Tom Orry, rédacteur en chef – Wordle

Écoutez, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour jouer à des jeux depuis un moment, donc Wordle est là où il en est pour le moment. Je me lève, prépare le petit-déjeuner de mon fils, puis je fais le Wordle du jour pendant qu’il mange et avant de l’accompagner à l’école. Cela correspond parfaitement à ma vie.

Quoi qu’il en soit, Wordle est un simple jeu de devinettes dans lequel vous devez découvrir quel est le mot mystère de cinq lettres, en utilisant les pointeurs du jeu (on vous dit si une lettre que vous avez devinée est dans le mot, à la bonne position , ou pas dans le mot) pour le faire dans les six suppositions.

Le jeu est devenu un peu un chouchou social grâce à sa fonctionnalité de partage soignée, et il y a une grande honte personnelle lorsque vous ne devinez pas le mot correctement et n’annoncez pas au monde à quel point vous êtes terrible. Je l’aime bien. Nul doute que le temps viendra où j’oublierai Wordle, mais ce temps semble encore loin.

Alors, quels sont vos projets ce week-end ? Êtes-vous fatigué de vos vacances, ou n’y a-t-il pas une telle chose que d’être fatigué de jouer à des jeux pour vous ? Avez-vous acheté quelque chose en vente pendant les vacances dans lequel vous êtes encore immergé, ou y a-t-il quelque chose de nouveau que vous attendez avec impatience ? Faites le nous savoir!