A quoi joues-tu ce week-end ?

La semaine de travail est terminée, et il est temps de profiter d’être loin de vos collègues, clients, votre patron et l’air stagnant du bureau – si vous travaillez dans un.

Que vous fassiez quelque chose à l’extérieur ce week-end, que vous travailliez sur un projet de maison, que vous vous occupiez de la pelouse, que vous fassiez du shopping ou que sais-je encore, essayez de prendre le temps de jouer à des jeux. C’est ce que nous faisons.

Voici ce que nous sommes en ce moment.

Alex Donaldson, rédacteur en chef adjoint – Deathloop, Legend Bowl

Ce week-end, je vais surtout jouer des trucs sur lesquels j’ai écrit tout récemment ! Je vais donc faire court, car vous pouvez cliquer sur les liens pour voir mes pensées développées et détaillées.

Tout d’abord, je vais passer une bonne partie de mon vendredi soir à Bol Légende, le nouveau jeu de football américain indépendant à petite échelle dont je suis absolument tombé amoureux. Comme je l’ai déjà écrit sur le site, je pense que c’est un jeu bien meilleur que Madden NFL – en fait, je ne pense même pas qu’il soit particulièrement proche, malgré l’énorme différence de style et de ressources de développement.

Et, bien sûr, je continuerai à jouer Boucle de la mort, que j’ai donné 5 étoiles dans la revue VG247. Après l’avoir examiné sur PS5, je l’ai récupéré sur PC le jour du lancement – et j’ai apprécié cette version. Je suis maintenant à la fin sur PC – à ce moment-là, je vais sauter dans les jeux des gens en tant que Juliana pour gâcher leur week-end. Si je te tue, désolé-pas-désolé, innit.

Oh, et je vais enlever le papier peint. Prier pour moi. À la semaine prochaine.

Dorrani Williams, productrice vidéo – Destiny 2, Eastward

Le week-end est à nouveau là et je suis ravi de revenir dans Destin 2 Mode de jeu Essais d’Osiris.

Les changements qu’ils ont apportés se font jour et nuit, et c’est une expérience bien plus agréable dans l’ensemble. Si vous êtes un joueur de Destiny 2, je vous recommande fortement de vous lancer et de voir à quoi cela ressemble. J’ai également compilé une vidéo de trucs et astuces pour vous aider à démarrer.

Je joue aussi à ce super jeu indépendant appelé Vers l’Est sur laquelle je vais absolument faire une vidéo car elle a tellement de charme et de personnalité.

Cela fait définitivement partie de mon top 10 des jeux de l’année pour 2021.

James Billcliffe, éditeur de guides – Pokémon X et Y, Épée et Bouclier

L’arriéré est indomptable, et si je réfléchis plus d’une seconde à la valeur monétaire combinée de tous les jeux que je possède mais que je n’ai jamais joués, je commence à hyperventiler et à m’agripper involontairement à ma propre poitrine.

Je n’ai pas vraiment envie d’une console principale ce week-end, d’autant plus que c’est cette période étrange de l’année où la saison de football a commencé, et jouer à l’ancien FIFA me semble encore plus gauche que d’habitude, alors je prends l’un des deux principaux -série, des jeux Pokémon à part entière auxquels je n’ai joué absolument aucun.

Je n’ai pas décidé si je vais aller pour Pokémon Y ou Bouclier Pokémon d’abord, car ils seront probablement très similaires – avouons-le. Mais j’ai toujours été un grand fan de Pokémon et j’ai juste envie de constituer une nouvelle équipe.

Sherif Saed, rédacteur en chef – Call of Duty: Vanguard bêta (PC)

Écoutez, je suis aussi fatigué de Call of Duty que n’importe qui d’autre. Je ne suis généralement pas une personne de Call of Duty pour commencer, mais en tant que fan de jeu de tir, je me sens obligé de jouer la plupart des grands tireurs chaque année. Bien que n’ayant aucun amour pour Black Ops Cold War, j’ai fini par y jouer pendant environ un an, passant presque exclusivement du temps dans Zombies avec un ami.

Le point que j’essaie de faire est que les jeux Call of Duty ont généralement tellement de choses à faire que vous trouverez forcément des qualités rédemptrices qui vous accrocheront. Peut-être Avant-garde aura quelque chose pour moi.

La bêta ouverte du jeu sera mise en ligne ce week-end sur tout, mais je vais y jouer sur PC. Plus que tout, je suis curieux de savoir pourquoi tant de joueurs sont négatifs à ce sujet depuis l’alpha et la bêta du week-end dernier.

En outre, Battlefield 2042 ayant été retardé, début novembre semble être largement ouvert à la domination de COD.

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Age of Empires 4 (test de résistance)

J’avais l’intention de continuer à jouer un peu plus à Nioh: Complete Edition ce week-end, mais puisque j’autorise mon intention à utiliser ma bibliothèque Epic Games sur l’ordinateur portable, il y jouera (et y jouera) à la place. J’ai besoin d’avoir une discussion sérieuse avec lui sur la réquisition de mes affaires à un moment donné avant le mariage. Peut-être que je devrais incorporer “Je promets de ne pas monopoliser l’ordinateur portable ou de prendre en charge vos jeux” dans nos vœux.

Au lieu de cela, je donnerai le L’Âge des Empires 4 test technique tourbillonnant ce week-end – ce que j’avais prévu de toute façon – et j’espère juste que les serveurs tiendront le coup.

Je suis sûr qu’il y aura des problèmes, car Relic veut s’assurer que le matchmaking, les lobbies et les systèmes supplémentaires résistent à un afflux de joueurs. La raison pour laquelle le test se déroule sur un seul week-end est que le plus de personnes possible peuvent y participer, et il y a beaucoup de fans d’Age of Empires, il est donc tout à fait possible qu’il y ait beaucoup de latence et peut-être même un plantage de serveur ou deux .

Mais encore une fois, c’est un test technique donc il faut s’y attendre.

Les amis avec qui je joue à Age of Empires 2 et 3 prévoient également de se lancer dans le testeur ce week-end, mais nous ne pourrons peut-être pas jouer ensemble. Il faudra voir.

En parlant d’AoE 2 et d’AoE 3, ce sera probablement un week-end Age of Empires pour moi en général. Nous ne nous sommes pas lancés dans un jeu ensemble depuis un moment, parce que les choses, la vie, tout le reste continuent de nous gêner. L’adulte est « la succion », mais est parfois nécessaire.

J’aimerais revenir sur ces titres car il y a quelques réalisations plus facilement réalisables que je dois gagner dans AoE 3, et certaines des plus difficiles à atteindre dans AoE 2. Je n’aurais jamais pensé que je serais un chien de chasse, mais mes amis et moi essayons de nous battre pour certains d’entre eux – tout en s’amusant, esprit.

Je n’atteindrai probablement pas “Wololo” avant mes amis car je ne crée pas une multitude de moines, il me sera donc difficile de convertir 1 000 unités. Les deux m’ont également déjà battu à « Losing Your Religion » où vous devez convertir un moine ennemi. Ils m’ont également battu à “Relic Hunter” où vous devez collecter 100 reliques parce que je ne suis pas un porc de reliques. J’essaie de partager pour que tout le monde puisse en obtenir un, mais tout le monde n’aime pas une distribution égale. On dirait que je dois créer et utiliser plus de moines qu’un seul mec essayant de réconforter les villageois avec des pensées agréables sur l’au-delà tout en attrapant des reliques.

Tom Orry, rédacteur en chef – Superliminal

J’ai l’œil sur cela depuis un certain temps, j’ai presque acheté pour PS4 avant d’avoir la pensée désormais commune: “Je parie que cela arrivera sur Xbox Game Pass à un moment donné.” Et le croiriez-vous ? C’est exactement ce qui s’est passé !

Je suis plutôt content d’avoir attendu, pour être honnête, car la perspective forcée et les énigmes d’illusion d’optique proposées dans Superliminal ne me touchent pas vraiment pour le moment. J’apprécie absolument à quel point ce jeu est intelligent, mais je pense que cela fait partie du problème. En tant que personne qui a un bébé qui se réveille encore plusieurs fois dans la nuit, je ne suis pas ce que vous appelleriez « reposé ». Je suis ce que vous appelleriez “fatigué”.

Ce jeu ne donnera même pas l’heure à une personne fatiguée. Si votre cerveau vérifie pendant un instant, vous vous retrouverez perdu dans une mer d’objets de tailles étranges qui n’ont tout simplement aucun sens. Je pense donc que je vais mettre celui-ci en attente, au moins jusqu’à ce que mon cerveau soit capable de se concentrer sur un puzzle pendant plus de quelques secondes à la fois.

Dites-nous à quoi vous jouez ce week-end ! Ou, si vous n’allumez pas la console ou le PC, quels autres plans avez-vous ?