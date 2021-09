A quoi joues-tu ce week-end ?

Il est temps de faire autre chose que le travail, et autre chose que le travail, c’est jouer à des jeux vidéo. Enfin, pour nous du moins.

Un couple d’entre nous ce week-end canalisera notre Ash Ketchum intérieur, un couple prévoit de profiter d’un bon jeu indépendant, et l’autre essaiera de sauver l’humanité.

A part ça, il ne semble pas y avoir grand chose d’autre avec nous. Certes, il y aura des sorts chargés, mais nous ne serons pas trop occupés pour ne pas commencer notre jeu.

Voici à quoi nous jouons ce week-end.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Alex Donaldson, rédacteur en chef adjoint – Halo Infinite

Honnêtement, une grande partie de cette semaine est consacrée au sport pour moi.

La NFL est de retour à la télévision (0-2 en Fantasy, donc j’ai un désastre certifié), et la Ryder Cup est lancée. En plus de ça, ma maison est un sacré chantier. Mais je vais prendre du temps pour au moins une chose… un peu de Halo infini.

Le dernier vol bêta a lieu ce week-end, je vais donc rester coincé – cette fois-ci à la version PC. Le multijoueur Halo occupe une place particulière dans mon cœur – Halo 3 est sorti à un moment vraiment crucial de ma vie, juste au moment où je devenais adulte à l’université – et c’est encore une sorte d’expérience biblique pour moi. Les deux derniers jeux ne l’ont pas vraiment fait pour moi, mais j’espère vraiment, vraiment qu’Infinite est celui-là.

Pendant que je tape ceci, le jeu démarre et je peux sentir la musique m’appeler… Je vérifierai avec quelques impressions la semaine prochaine.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Dorrani Williams, productrice vidéo – Eastward

Ce week-end, je serai hors de la maison, donc il ne se passera pas beaucoup de jeux.

J’aurai cependant ma Nintendo Switch avec moi pour conclure le dernier chapitre de vers l’est.

Ce fut une expérience tellement agréable et je le recommande vivement aux personnes qui aiment les jeux confortables et peu stressants.

J’ai fait une vidéo mettant en évidence cinq raisons pour lesquelles vous devez absolument jouer à Eastward, alors jetez-y également une montre.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

James Billcliffe, éditeur de guides – Pokemon Sword and Shield

Pourquoi personne ne m’a dit que ces jeux étaient géniaux ?

Pokémon Épée et Bouclier avoir ce coup nostalgique de visages familiers et le système de combat classique, mais avec juste assez de nouvelles fonctionnalités pour vous faire sourire à chaque coin de rue.

Tout comme dans Let’s Go Eevee et Pikachu, j’adore pouvoir voir les Pokémon dans l’herbe, et cela fait de l’exploration des zones sauvages une véritable aventure.

Six badges et je passe un bon moment – j’espère pouvoir terminer l’Elite Four ce week-end.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Pokemon Go

J’ai tellement de choses à faire ce week-end, je n’aurai pas trop de temps pour m’asseoir et jouer à un vrai jeu sur console ou PC.

Au lieu de cela, je me rendrai dans quelques villes voisines pour faire du shopping de mariage (je déteste faire du shopping), donc j’aurai certainement Pokémon Go fonctionne sur mon téléphone.

Je suis sûr que mes amis dans le jeu sont fatigués de recevoir les mêmes vieux cadeaux de moi, alors j’aime visiter les PokeStops dans d’autres villes pour collecter des cadeaux de temps en temps. De plus, cela montre quelques-uns des endroits les plus intéressants ici aux joueurs qui vivent dans un autre État ou pays. Cela leur donne une idée de la beauté et de l’intérêt de ma partie des États-Unis, bien que son principal titre de gloire soit la patrie de KFC.

J’ai aussi besoin de faire quelques kilomètres avec mon nouveau copain, Magikarp. Vous vous demandez peut-être pourquoi j’aurais un Pokémon aussi étrange et presque sans valeur comme copain dans le jeu. Eh bien, c’est parce que je n’ai pas encore terminé cette maudite série de quêtes Une découverte mythique – et je veux vraiment un Mew !

Vous voyez, l’une des tâches consiste à faire évoluer Magikarp en Gyarados. Le fait est que je l’ai déjà fait une fois – et c’était avant que la série de quêtes ne soit mise à ma disposition. Bien que l’évolution d’un Pokémon ne semble pas grave, vous avez besoin de 400 bonbons Magikarp pour faire évoluer le poisson qui s’effondre. Donc, c’est vraiment un gros problème, d’autant plus que le Pokémon apparaît rarement ici pour moi.

Donc pour l’instant, j’ai garé Eevee et maintenant Magikarp et moi sommes copains depuis un moment. J’ai économisé pas mal de bonbons au poisson au cours des derniers mois et j’en ai environ 345 morceaux en ce moment. Et en faisant du poisson hors de l’eau mon copain, je peux gagner un bonbon Magikarp pour chaque kilomètre parcouru. C’est donc assez facile, contrairement à Eevee qui ne vous rapporte qu’un bonbon tous les 5k. Mais elle est ma préférée, à côté de Ninetails, et je n’ai pas encore de Ninetails alors je la garde avec moi.

De plus, il y a des Fashion Weeks qui se déroulent actuellement jusqu’au 28 septembre, et il y a Furfrou partout aux côtés de Pokémon en costume, une quête de recherche chronométrée et des tâches de recherche exclusives sur le terrain que je dois accomplir.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Tom Orry, rédacteur en chef – KeyWe, PS5 (également sur PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S)

j’avais l’intention de donner Keywe un peu de temps maintenant. En tant que jeu coopératif, il semblait parfait de jouer avec mon fils, et j’avais raison. Vous pouvez jouer en solo en prenant le contrôle de Jeff et Debra, les oiseaux kiwi deux étoiles qui se retrouvent à travailler dans une salle de télégramme/courrier. Il est juste de dire que mon cerveau ne pouvait pas gérer les deux, la coopération étant de loin l’option la plus amusante.

Essentiellement, vous et un autre joueur devez effectuer des tâches, comme taper des lettres pour envoyer des télégrammes, coller des mots partiels pour écrire des lettres et mettre des autocollants sur les colis, en utilisant chaque oiseau, et il y a un tas de mini-jeux plus petits à jouer aussi. La salle du courrier est rapidement devenue un désordre chaotique, mais comme pour tous les bons jeux coopératifs, les cris et le manque de coordination font partie du charme.

Je suis content d’avoir trouvé un autre jeu sur lequel s’accrocher pour un simple plaisir multijoueur. Je pense que nous pourrions y revenir de temps en temps pour gagner plus de billets afin de pouvoir acheter des tenues pour Jeff et Debra.

C’est ce que nous abordons ce week-end, en ce qui concerne les jeux. Quels sont vos plans?

Souhaitez-vous essayer un jeu en particulier ou travaillez-vous actuellement à en terminer un ? Faites le nous savoir!