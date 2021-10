A quoi joues-tu ce week-end ?

Il n’y a rien de mieux que de rentrer à la maison après avoir terminé une semaine de travail de 40 heures et de passer les deux prochains jours à ne rien faire d’important. C’est génial de jeter vos clés sur la table près de la porte, de retirer vos chaussures, d’entrer dans la cuisine, d’en prendre une froide, de vous affaler sur le canapé, de saisir la télécommande, d’allumer la télé, de mettre l’imput sur 2, et voir votre dernier jeu en attente là où vous vous êtes arrêté.

Ce sont les choses simples de la vie qui en valent la peine, non ?

Et c’est ce que nous prévoyons de faire ce week-end : allez-y doucement, jetez-en quelques-uns et jouez à quelques jeux.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

James Billcliffe, éditeur de guides – Animal Crossing: New Horizons

Il n’y a rien de plus difficile que de dire au revoir – c’est pourquoi j’ai choisi la sortie lâche : le voyage dans le temps.

Avec le déluge d’aujourd’hui Traversée d’animaux news, il semble que je devrai revenir dans le jeu prêt pour novembre, mais cela pose un gros problème. Animal Crossing n’a aucun respect pour votre vie en dehors du jeu et si vous arrêtez de jouer ne serait-ce qu’une journée, vos villageois bien-aimés auront la bosse – et pas seulement parce qu’ils ont acheté un sol en peluche de Sahara.

La seule façon d’empêcher votre île de devenir minable et vos citadins préférés de continuer après des jours sans jouer est de réinitialiser l’horloge de votre console à la dernière fois que vous avez joué et de prétendre que rien ne s’est jamais passé. Heureusement, j’ai pris note du moment où j’ai abandonné le train-train quotidien, mais y retourner maintenant semble étrange et faire semblant, comme si j’étais accidentellement devenu l’architecte de Matrix, en manipulant les villageois que j’ai une fois appelés des amis dans un spectacle de marionnettes forcé juste car je ne peux pas assumer la responsabilité de les abandonner.

Je pourrais finir par recommencer, ou je pourrais me cogner la tête contre un bureau jusqu’à ce que je sois convaincu que le jeu n’est pas si profond.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Sherif Saed, rédacteur en chef – Back 4 Blood (PC)

Sans surprise, je vais jouer plus Retour 4 Sang Cette fin de semaine. Franchement, c’est la seule chose à laquelle j’ai joué ces derniers temps, et pas seulement parce que je testais le jeu ! Il y a une qualité authentique à Back 4 Blood qui manquait aux jeux coopératifs. Je suis obligé de le lancer tous les jours pour ne pas courir après un titre ou augmenter le niveau de la passe de combat; mais parce que c’est amusant et excitant à chaque fois.

J’ai bien dépassé le début du jeu maintenant et je commence à réfléchir de plus en plus à mes choix de cartes. Je veux passer du temps ce week-end à vraiment trouver des decks spécialisés pour mes nettoyeurs les plus utilisés. J’en ai déjà vu quelques-uns dans mon groupe s’attaquer à un style particulier avec les personnages qu’ils ont choisis, et je suis ravi de faire de même car le potentiel est tout simplement immense.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Tom Orry, rédacteur en chef – Disco Elysium (Switch)

J’étais une de ces personnes qui remettaient à plus tard le jeu Disco Elysée jusqu’à ce qu’il soit sur le Switch. Je ne voyais tout simplement pas comment je trouverais le temps d’y jouer sur un PC ou une console de salon, alors l’ordinateur de poche semblait avoir le plus de sens. Bon, maintenant c’est arrivé, j’y ai joué, et… c’est bon.

Il y a quelques problèmes, notamment la façon dont les écrans de chargement grincent un peu et les commandes sont un peu moins sensibles que je ne le souhaiterais, mais au début, j’aime beaucoup ça. En tant que personne qui a écouté beaucoup de livres audio sur les vieux trajets, Disco Elysium, avec son jeu de voix brillant, me semble être une brillante extension de cela.

C’est un jeu, bien sûr, donc vous n’écoutez pas seulement de l’audio, mais le gros point que je veux faire est que l’écriture et le jeu sont suffisamment bons pour que je l’écouterais probablement si c’était ce que Disco Elysium était . Cela aide que le nouveau Switch OLED me donne envie de jouer absolument n’importe quoi sur l’appareil, mais c’est celui avec lequel je prévois de rester pendant un certain temps.

Alors, quoi de neuf ce week-end ? Jouer à quelque chose de nouveau ? Vous travaillez toujours sur les réalisations ? Revenir à quelque chose que vous avez joué auparavant ? Ou envisagez-vous de donner une pause à votre console ou à votre PC et de vous détendre un peu ? Faites le nous savoir! On est curieux comme ça.