A quoi joues-tu ce week-end ?

Les deux prochains jours sont à vous et à vous seul. Il est temps de se détendre et de faire quelque chose d’amusant, et peut-être un peu relaxant selon vos goûts.

Certaines personnes aiment les jeux rapides, d’autres aiment la facilité. D’autres aiment travailler leur cerveau, et d’autres aiment jouer à des jeux qui les font sauter de leur siège de peur.

Ce week-end, nous en faisons trois : un qui est rapide, un jeu relaxant et un qui nous fait réfléchir un peu avant d’agir.

Dorrani Williams, productrice vidéo – Apex Legends, Super Smash Bros. Ultimate

Ce week-end, je jouerai un mélange d’Apex Legends et de Super Smash bros. Ultime.

Apex Legends a une nouvelle saison en route et je suis assez excité. Apex propose certaines des meilleures bandes-annonces pour créer des traditions et faire vibrer la communauté et souhaite vraiment qu’ils appellent Netflix et démarrent une série animée, car ils ont tellement de potentiel avec lequel travailler.

J’ai tout un tas de rouille dont je dois me débarrasser avant le début de la nouvelle saison et je recommence le grind classé puisque mes amis et moi n’avons pas joué du tout cette saison en cours, mais j’ai hâte de relever le défi.

Je suis également revenu dans Super Smash Bro. Ultimate (Le meilleur jeu de combat ! Discutez entre vous) depuis qu’ils ont sorti leur dernier personnage pour rejoindre la liste, Sora de Kingdom Hearts. J’ai fait une petite première impression et une vidéo de gameplay si vous voulez entendre ce que je pense du nouvel ajout.

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Age of Empire 2: Definitive Edition

je monte à bord du L’Âge des Empires 2 former à nouveau. Bien que j’aime suffisamment le jeu pour y jouer à tout moment, je veux retrouver mon rythme avant la sortie d’Age of Empires 4 la semaine prochaine, le 28 octobre.

Il y aura sûrement des différences et une courbe d’apprentissage comme c’était le cas avec AoE3, mais j’ai hâte d’y être. Ce que j’ai hâte d’essayer, ce sont les défis de formation et les journaux des développeurs de missions dont il a été question, et j’ai également hâte d’essayer les civilisations auxquelles vous pouvez jouer.

La seule chose qui me déçoit un peu est le petit nombre de civilisations disponibles au lancement. Mais, une chose pour laquelle Relic est doué est de publier du nouveau contenu pour ses jeux et j’ai hâte de savoir ce qui est dans le pipeline post-sortie.

Je suis également impatient de frapper d’autres civilisations avec mes amis en multijoueur. J’espère juste que notre carte préférée, Black Forest, a été ajoutée à la rotation du jeu. On peut rêver.

Une autre raison pour laquelle je veux jouer à AoE2 ce week-end est qu’il célèbre Halloween avec un événement en octobre. L’événement de cette année comprend des citrouilles, une décoration pour le centre-ville, trois nouvelles icônes de profil sur le thème d’Halloween et vous pouvez débloquer un chevalier avec une tête de citrouille de style Halloween. Ça m’a l’air amusant !

Tom Orry, rédacteur en chef – A Little Golf Journey, Switch et PC

Je suis toujours branché sur A Little Golf Journey, le jeu de golf relaxant sur Switch et PC qui est tout autant un résolveur de casse-tête décontracté qu’un jeu de golf traditionnel. Comme je l’ai dit dans mes impressions, il s’agit d’un golf dépouillé, avec le noyau intact mais le stress supprimé.

Il est juste de dire que j’aime beaucoup ça, c’est pourquoi j’écris à nouveau à ce sujet. Le Switch abrite de nombreux jeux indépendants, mais celui-ci mérite un peu d’amour. Même si vous êtes généralement rebuté par le plaisir du golf, ne l’ignorez pas. C’est paisible, amusant et relaxant.

Et voila. Nous sommes un groupe éclectique, et c’est bien. Alors et toi? A quoi joues-tu ce week-end ?