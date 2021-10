A quoi joues-tu ce week-end ?

Êtes-vous heureux que le week-end soit là? Évidemment que tu l’es. Le travail est derrière vous, et rien ne vous empêche de lancer quelque chose de nouveau ou de continuer là où vous vous étiez arrêté avec un titre plus ancien ou plus récent.

Ce week-end, quelques membres de l’équipe VG247 sont soit en vacances, soit trop occupés pour jouer à des jeux, mais nous sommes au moins trois à prévoir de jouer à notre jeu ce week-end.

Pour deux d’entre nous, le week-end ne pouvait pas arriver assez tôt car nous attendions avec impatience quelques sorties de jeux depuis ce qui nous a semblé des siècles. D’autre part, il est temps d’affiner les compétences de combat car il y a des gens avec qui rivaliser.

Connor Makar, rédacteur en chef – Guilty Gear : Strive, Inscryption

Ce week-end, j’essaierai de passer le plus de temps possible avec Équipement coupable : s’efforcer, car j’ai un tournoi à venir en novembre et je suis super rouillé.

Ce jeu est vraiment haut de gamme, un excellent netcode et une distribution de personnages amusants en font un vrai plaisir à jouer. Il y avait aussi un gros patch pour le jeu récemment, donc je suis impatient de comprendre ce qui a changé.

Il y a aussi un petit jeu sympa appelé Cryptage J’ai vu apparaître sur mon Twitter, alors je veux vraiment essayer. Heures chargées !

Dorrani Williams, productrice vidéo – Riders Republic

République des Cavaliers est enfin sorti, ce qui signifie que je jouerai ça ce week-end.

C’est en fait un jeu assez difficile, ce qui m’a surpris, et il a beaucoup de rejouabilité. Essayer de relever tous les défis secondaires pour les étoiles est addictif, et réussir une course sans crash ni réinitialisation est très satisfaisant.

Il est encore tôt, donc je ne peux pas dire grand-chose pour l’instant. Cela dit, j’apprécie ce que j’ai joué jusqu’à présent et je pense que Riders Republic durera plus longtemps que STEEP.

Découvrez mon aperçu pendant que vous êtes ici.

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Age of Empires 4

Mon choix vous surprend-il ? Bien sûr que non. Vous savez bien à quel point j’aime conquérir d’autres cultures dans Age of Empires 2. Sinon, vous ne lisez jamais ces morceaux du week-end et cela me blesse un peu.

Je suis super excité pour L’Âge des Empires 4, et d’après ce que j’ai entendu, la plupart des mécanismes du jeu viennent directement d’AoE2. Cela me fait vraiment plaisir et mes amis aussi.

Mon moine qui utilise des amis sera ravi de savoir que les unités religieuses, anciennement appelées moines, pourront convertir les unités ennemies de leur côté en déclenchant une zone d’effet de conversion lorsqu’elles détiennent une relique. Cet effet AOE aidera beaucoup d’après ce que j’ai compris. Peut-être que je dois commencer à utiliser des figures religieuses plus souvent. Habituellement, je perds la trace de mes moines en combattant des unités ennemies et en détruisant des bâtiments, donc je ne les utilise pas. Et, ils ne semblent jamais attraper une relique à temps avant qu’elle ne soit épouvantée par un de mes copains qui est un cochon de relique (je les adore malgré ce défaut de personnalité *clin d’œil*).

Il n’y aura que huit civilisations pour commencer, mais d’autres viendront avec le temps. Jusque-là, je n’aurai qu’à jouer en tant que dynastie abbasside, chinois, sultanat de Delhi, anglais, français, Saint Empire romain, mongols ou Rus. Je ne sais pas par lequel je vais commencer en premier. Probablement les Mongols ou la dynastie abbasside.

J’ai entendu dire qu’il y a des problèmes techniques qui doivent être résolus, comme des temps d’images et des fréquences d’images incohérents, mais rien de révolutionnaire jusqu’à présent, ce qui est bien. Espérons que des détails comme celui-ci pourront être réglés bientôt avec des mises à jour.

Quoi qu’il en soit, si vous êtes abonné au Game Pass et que vous aimez le genre RTS, vous devriez vraiment essayer le jeu ce week-end. J’ai un sous-marin, mais le jeu m’a été offert en cadeau Steam pour mon anniversaire le mois dernier, c’est donc là que je vais y jouer.

Quel sont tes plans pour cette fin de semaine? Choisissez-vous AoE4 ou Riders Republic ? Qu’en est-il des Superstars de Mario Party ou des Gardiens de la Galaxie ? Faites-nous savoir dans quoi vous vous embarquerez dans les prochains jours.