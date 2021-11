A quoi joues-tu ce week-end ?

Le week-end étant enfin arrivé, nous avons décidé de jouer à quelques jeux. Et toi?

Bien sûr, nous jouons toujours à des jeux, parce que, vous savez, c’est ce que nous faisons dans la vie. Eh bien, nous rapportons également les nouvelles et vous donnons également des informations importantes, mais tout revient à une chose : les jeux. Et les jeux sont ce qui nous passionne.

Ce week-end, en plus d’allumer nos consoles ou nos PC, nous participons à Celtic Throwdown, faisons des achats de mariage, parcourons des boîtes, préparons la cour pour l’hiver et comme d’habitude. Mais, nous allons aussi jouer à des jeux. Certains nouveaux, certains anciens – mais tous amusants.

Alex Donaldson, rédacteur en chef adjoint – Forza Horizon 5, Final Fantasy 5

Tout tourne autour des cinq pour moi cette semaine alors que je creuse dans deux nouvelles versions – une grosse et une pas si grosse.

Tout d’abord – Forza Horizon 5. Juste wow. Quel match. La série Horizon a toujours été bonne, et elle s’améliore à chaque entrée suivante – il ne devrait donc peut-être pas être surprenant que le cinquième ne soit pas seulement un grand jeu – c’est un classique glacial et l’un des meilleurs jeux de l’année. C’est le genre de Xbox exclusive dont il a grand besoin. J’en ai joué beaucoup dans le cadre du processus de révision du jeu – mais je reviens pour plus, en partie parce que ce sont des jeux riches et denses avec beaucoup de choses à faire sans devenir ennuyeux. J’adore ça.

Toujours dans le monde des cinq, je vais passer un peu plus de temps avec le Final Fantasy 5 Pixel Remaster, qui a tranquillement frappé Steam cette semaine. J’ai ma loupe pour gérer la police… ou, du moins jusqu’à ce que je la modifie comme je l’ai fait avec les quatre autres jusqu’à présent. FF5 est une entrée brillante dans la série et l’un des RPG les plus riches en mécanique de l’époque – et je suis sûr qu’il tient toujours. Mais ce week-end, je vais mettre ça à l’épreuve…

Connor Makar, rédacteur en chef – Guilty Gear : Efforcez-vous, plus

Ce week-end, je serai en Irlande pour Celtic Throwdown où je jouerai un tas de jeux de combat. Guilty Gear : Strive, Street Fighter 4, Tekken 7, et plus encore. Vais-je même gagner un match ? Pas probable! Mais ce sera cool de retrouver d’autres joueurs de jeux de combat.

James Billcliffe, éditeur de guides – GTA : San Andreas

Ah merde, on y va pour la première fois. Moi, 10 ans, je n’étais catégoriquement PAS autorisé à GTA d’aucune sorte, GTA : La trilogie – Édition définitive est ma première chance d’avoir un bash avec certains des meilleurs jeux de tous les temps.

Généralement, le début de l’ère 3D se situe dans cet étrange arrière-pays rétro où il n’est pas assez vieux pour être considéré comme une véritable relique, mais il est juste assez ancien pour regarder et jouer terriblement. Je suis donc vraiment intéressé de voir comment les meilleurs mécaniciens de Rockstar ont vieilli alors que tant de gens se sentent plus maladroits qu’un modem commuté.

J’ai une assez grande tolérance pour le jank nostalgique – j’ai même aimé le Witcher original – mais cela s’étendra-t-il jusqu’au temps d’achèvement minimum estimé de 31 heures? C’est ce week-end que je le saurai !

Sherif Saed, rédacteur en chef – Battlefield 2042 (PC)

Aujourd’hui marque le lancement en accès anticipé de Champ de bataille 2042. En tant que grand fan de Battlefield, et avec la récente bêta m’ayant laissé un peu inquiet pour le jeu, j’ai hâte de mettre la main sur la version finale plus tard dans la journée.

Avec trois modes distincts, il se passe certainement beaucoup de choses dans Battlefield 2042 et il sera difficile de s’en tenir à une seule chose.

Je suis également curieux de voir à quel point il fonctionnera bien/mal sur mon PC. La version bêta était difficile, mais j’espère que les optimisations de lancement et le don de DLSS rendront les choses bien meilleures.

Tom Orry, rédacteur en chef – Call of Duty : Vanguard

Je ne suis pas sûr de ce qu’il en est des jeux CoD en particulier, mais dès que je suis chargé d’utiliser la furtivité, je trouve qu’ils sont les jeux les plus difficiles au monde. Pour mon argent, aucun jeu Call of Duty ne devrait être furtif – le plus proche étant l’utilisation de lunettes de vision nocturne et la marche au lieu de courir.

S’il vous plaît, ne me faites pas m’accroupir ou… je peux à peine me résoudre à le dire… allez à plat ventre. Je vous garantis que ce sont les pires moments de chaque jeu Call of Duty et qu’ils continueront de l’être à moins qu’ils ne retravaillent le tout pour être Hitman ou quelque chose du genre.

Donc, si quelqu’un lit ceci fait des jeux Call of Duty, laissez tomber la furtivité, non?

A part la furtivité, j’apprécie Call of Duty : l’Avant-garde, principalement pour le spectacle. Nous sommes toujours en territoire intergénérationnel, mais c’est une campagne très impressionnante à certains points, c’est sûr.

A quoi joues-tu ce week-end ? Rien de nouveau? Ou jouez-vous quelque chose de plus ancien alors que vous attendez quelque chose qui n’est pas encore sorti ? Faites le nous savoir! Nous sommes vraiment curieux.