A quoi joues-tu ce week-end ?

Le week-end bat maintenant son plein, et pour nous, il est temps de jouer à quelques jeux en dehors du travail.

Ce week-end, nous prévoyons de passer du temps avec Master Chief, d’attraper Shinx, de canaliser notre commandant intérieur Shephard et de faire de notre mieux pour devenir un champion de rallye.

Alex Donaldson, rédacteur en chef adjoint – Halo Infinite, Pokemon Shining Pearl

C’est rare que je puisse l’admettre, alors voilà : j’ai toujours accès à la version préliminaire de Halo infini, et il y a beaucoup plus que ce dont je peux actuellement parler. J’ai donc bien l’intention de passer la majeure partie de mon week-end avec le Master Chief, d’une manière ou d’une autre,

Je jouerai au multijoueur ouvert à tous, bien sûr, mais aussi à l’aventure à travers le Zeta Halo alors que je continue d’explorer ce que le jeu principal a à offrir. Et je suppose que vous en entendrez plus de ma part dans les semaines à venir.

je jouerai aussi Pokemon perle brillante, dont j’ai parlé plus tôt cette semaine dans une sorte de revue en cours – mais pour le faire progresser davantage, je dois continuer à réduire le nouveau contenu du jeu, dont une grande partie se trouve dans l’après-match. Je ferai un retour sur celui-ci la semaine prochaine.

Connor Makar, rédacteur en chef – League of Legends, Guilty Gear Strive

Ce week-end, je n’ai malheureusement pas le temps de jouer à beaucoup de matchs. Beaucoup de nouveautés League of Legends le contenu est sorti récemment, j’ai donc été ramené dans ce jeu, j’en ai peur.

Je jouerai aussi un peu de Coupable Gear, ne serait-ce que pour conserver mon statut de joueur moyen. Si je trouve le temps, je jouerai quelques Genshin Impact avant la sortie de la version 2.3.

Dorrani Williams, productrice vidéo – Halo Infinite

Ce week-end je jouerai Halo Infinite multijoueur.

Je l’ai joué sans arrêt depuis sa sortie surprise plus tôt cette semaine et je me suis éclaté avec.

Cela me donne le même sentiment de compétition que j’avais l’habitude de jouer au multijoueur de Halo 3, et je suis juste content que le gameplay soit solide. Le seul problème pour le moment est une passe de combat qui progresse lentement, mais 343 Industries y apporte déjà des modifications, ce qui est une bonne nouvelle.

Mais, je suis confiant dans ce que j’ai joué jusqu’à présent, et cela me rend encore plus excité de jouer la campagne le 8 décembre

James Billcliffe, éditeur de guides – Mass Effect 2, Forza Horizon 5

Nouveaux jeux? Quels sont les… nouveaux… jeux ?

J’ai toujours été un peu grincheux à propos du Game Pass. « J’ai déjà joué à tous ces jeux auparavant », je dirais. Mais oh, l’appel de la sirène de tous mes adolescents préférés est tout simplement trop fort. Fallout: New Vegas, Oblivion, Mass Effect 2, ramenez-moi s’il vous plaît en 2010 – mais le monde peut-il réellement se terminer lorsque le calendrier maya se terminera en 2012 cette fois-ci ?

Je suppose que je vais jouer un peu plus de Forza Horizon 5 aussi, mais seulement parce que ce sont tous les meilleurs morceaux de Burnout Paradise, NFS Underground 2 et Gran Turismo 3 réunis dans un seul jeu.

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Pokemon Go

Le dimanche 21 novembre est la journée communautaire à Pokémon Go, c’est donc l’étendue de ce que je vais jouer ce week-end. J’ai des affaires familiales à régler samedi qui dureront jusqu’aux petites heures, j’imagine, donc il n’y aura pas de temps de jeu.

Ce sera cependant une journée communautaire amusante. Ma mère m’accompagnera jusqu’au parc local, qui est immense, et nous conduirons et marcherons tous les deux tout l’après-midi pour attraper Shinx. Espérons que nous en attraperons assez pour en faire évoluer un en Luxio puis en Luxray. Nous le ferons sûrement, car si cela ressemble aux Journées communautaires précédentes, nous en aurons assez d’attraper le petit chaton Pokémon à la fin.

Tous mes œufs sont également dans des incubateurs, alors j’espère que quelque chose d’amusant en sortira au cours du week-end – en particulier un Togepi, un Mime Jr. ou un Scraggy. Je suis vraiment fatigué de Bunnelby et Rufflet à ce stade.

Tom Orry, rédacteur en chef – Dirt 5

J’ai joué un peu avec les jeux en nuage sur Xbox maintenant que le service est déployé sur les consoles, et Dirt 5 était l’un des jeux que j’ai lancés. Cela fonctionne bien (c’était après avoir passé beaucoup trop de temps à essayer de résoudre certains problèmes de réseau), mais ce n’est toujours pas idéal. Le décalage est raisonnable, mais c’est la qualité de l’image qui le gâche, vraiment. C’est beaucoup trop en blocs.

Quoi qu’il en soit, avec une démangeaison pour plus de Dirt 5, j’ai démarré la version installée et lui ai donné un bon tourbillon. C’est toujours un excellent jeu et c’est bien d’avoir un peu plus de concentration après avoir passé beaucoup de temps dans Forza Horizon 5. C’est sur Game Pass en ce moment si vous ne l’avez pas encore vérifié. Je le recommande fortement.

Si vous obtenez de meilleurs résultats avec les jeux sur le cloud Xbox, veuillez partager votre expérience dans les commentaires.

Il y a plein de jeux auxquels vous pouvez jouer ce week-end. Alors, lequel prévoyez-vous de charger ? Rien que cette semaine, neuf jeux sont sortis sur console ou/et PC. Allez-vous jouer à l’un de ces nouveaux jeux ? Ou quelque chose de vieux, ou pas si vieux mais pas nouveau non plus ? Apaisez notre curiosité dans les commentaires ci-dessous !