A quoi joues-tu ce week-end ?

Un autre week-end approche, et je sais de bonne autorité que c’est un week-end très spécial dans certaines parties du monde.

C’est exact! C’est la Journée de la Turquie dans Animal Crossing New Horizons, et absolument rien d’autre !

Donc, après vos 40 minutes d’Animal Crossing mandatées par l’État, vous allez être à court de choses à faire.

Comme d’habitude, nous sommes ici comme votre guide de jeu – un exemple brillant et brillant de la façon de dépenser correctement votre R&R.

Même s’il y a peut-être d’autres choses dans votre calendrier en ce moment, à quoi tu joues ce week-end de vacances ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Connor Makar, rédacteur en chef – Tout ce qui contient « Guerre » dans le titre

Ce week-end, je vais sauter dans Zone de guerre et s’amuser autour de la carte de Verdansk avant qu’elle ne soit progressivement supprimée le mois prochain. Bien sûr, c’est sacrément vieux, mais je suis sûr que ça va nous manquer une fois qu’il sera parti. je me lance aussi dans Warframe Croyez-le ou non! Ils ont une nouvelle quête d’histoire qui sortira bientôt et je veux y revenir avant qu’elle ne sorte.

Enfin, comme vous pouvez vous y attendre de ma part à ce stade, je vais démarrer un autre jeu de combat. Ce week-end, j’y retournerai peut-être Tekken 7 pour un moment. Il est en vente en ce moment donc si vous ne l’avez pas essayé, je le recommande à 100%.

Dorrani Williams, productrice vidéo – Halo Infinite

[Dorrani asked me to just put one word in his section – don’t put me in the chokey, Tom.]

HALO.

Tom Orry, rédacteur en chef – Déception de Noël

Si vous, comme moi, avez décidé que ce Noël est le moment où vous allez initier vos enfants à l’un de vos jeux préférés, j’ai une triste nouvelle : il y a de fortes chances que vos enfants ne jouent qu’à ce qu’ils ont déjà joué. , et franchement, je ne m’en fous pas de ce jeu vidéo qui change la vie auquel vous avez désespérément envie de jouer.

J’avais prévu de donner à mon fils La Légende de Zelda : Breath of the Wild, à côté d’un guide génial. Mais, il est actuellement obsédé par Knockout City (le jeu de ballon chasseur multijoueur plutôt excellent que vous devriez vérifier) ​​et Minecraft, qui obtient la deuxième partie de sa mise à jour Caves and Cliffs la semaine prochaine. Il ne va tout simplement pas les laisser tomber pour le moment pour Breath of the Wild, peu importe à quel point je lui dis que c’est bon.

Alors, amis parents joueurs, mettez simplement vos attentes à zéro, peut-être en dessous de zéro. Lorsqu’il y a une passe de combat ou similaire en jeu, votre tranche de perfection de jeu chérie sera aussi appréciée le jour de Noël que certaines pousses trop bouillies.

James Billcliffe, éditeur de guides – Demon’s Souls

Dans une frénésie de sang et d’offres infusée au Black Friday – semblable au père Gascoigne à Bloodborne à bien y penser – j’ai fait un aller-retour de 20 milles pour économiser 5 £ sur une copie physique de Demon’s Souls.

C’était une terrible erreur.

J’ai dû faire des revues de beaucoup de jeux de style Souls, Sekiro et Nioh maintenant, et ils me laissent toujours plus creux et en colère que ce dragon dans Dark Souls 1 sans peau. Vous penseriez maintenant que j’aurais construit une certaine résistance au battage médiatique et que je saurais que ce n’est pas comme ça que je veux passer mon temps libre.

Aussi : est-ce un blasphème ? Mais il semble jusqu’à présent qu’il y ait une raison pour laquelle tant de mécanismes clés de Demon’s Souls ont été supprimés des jeux ultérieurs. Les fantômes à moitié en santé sont stupides, le Nexus est un désordre labyrinthique et le combat donne l’impression de jouer avec une figurine d’action non articulée.

Au moins, ça a l’air très sympa.

Sherif Saed, rédacteur en chef – Halo Infinite (PC)

J’ai essayé de consacrer beaucoup de mon temps à Battlefield 2042. D’une part, je teste le jeu, mais aussi parce que c’était mon jeu le plus attendu cette année. En conséquence, je n’ai pas passé autant de temps que je le voulais avec Halo Infinite multijoueur, et je veux y consacrer quelques heures ce week-end.

Mon impression était qu’Infinite fonctionnait très bien sur mon PC et qu’il joue comme un rêve. Il n’y a rien de tel que la danse de combat de Halo, et en tant que fan du multijoueur de Halo 5, j’aime à quel point Infinite s’appuie sur cette base et les nouveaux outils qu’il ajoute au mélange, comme le grappin.

Halo joue toujours très bien sur un contrôleur, mais je suis intéressé de voir si l’on peut en dire autant de la souris et du clavier. Jusqu’à présent, au moins, cela semble solide, mais je veux passer plus de temps avec pour être sûr. Peut-être que je parviendrai même à progresser vers cette armure de samouraï malade.