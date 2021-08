A quoi joues-tu ce week-end ?

Prêt pour le week-end? Nous sommes plus que prêts.

Heureusement pour nous, le week-end bat maintenant son plein, et il est temps de jouer à quelques jeux en dehors du travail.

Cette semaine, nous allons essayer de combattre les Ridden, de nous livrer à un jeu de tir de style arène, de combattre un groupe d’orcs agaçants, de faire des tirs tactiques et d’allumer notre luth pour jouer du métal dans le jeu.

Dorrani Williams, productrice vidéo – Splitgate, Back 4 Blood

Ce week-end, je joue à un mélange de jeux.

Le premier est Retour 4 Sang. La bêta a commencé et je l’ai vraiment apprécié. C’est le premier jeu de survie coopératif de style zombie que j’ai apprécié depuis longtemps, peut-être même depuis Left 4 Dead 2. Sherif et moi avons discuté de ce que nous pensions du jeu dans la vidéo ci-dessous si vous souhaitez le regarder .

De plus, depuis que je n’ai pas participé au test technique Halo Infinite, j’ai joué à la prochaine meilleure chose. C’est un jeu FPS gratuit appelé Splitgate et c’est une combinaison des principes de base du jeu de tir et du combat de Halo mélangés à des portails… des portails. J’ai toujours aimé les tireurs de style arène et les portails vous offrent une quantité folle d’options de mouvement et un potentiel de dépassement. Essaie. C’est gratuit.

Et bien sûr, je vais broyer valeureux comme je le fais toujours.

Sherif Saed, rédacteur en chef – Back 4 Blood (PC)

Nous avons eu accès au Retour 4 Sang version bêta depuis quelques jours maintenant. Je savais que le jeu était amusant depuis mon temps avec l’alpha, alors je suis allé cette semaine pour explorer le potentiel du système de construction de deck et j’ai fini par aimer ce qu’il fait au jeu. L’interface utilisateur du système de cartes, en particulier, a été remaniée, et j’imagine que la première expérience de beaucoup de gens dans la version bêta sera bien meilleure que la mienne dans l’alpha.

Je n’ai pas arrêté de jouer depuis, mais maintenant que le premier week-end bêta est en ligne, de nombreuses personnes de ma liste d’amis y ont accès, ce qui signifie de nombreuses opportunités de jouer avec des personnes qui ne sont pas terribles et avec qui je peux exprimer en toute sécurité parler avec.

Je veux aussi créer des decks plus spécialisés qui servent vraiment un style de jeu particulier, plutôt que de simplement regrouper tous les bons avantages dans un seul deck.

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Le Seigneur des Anneaux Online

Cela fait environ un mois que je me suis connecté Seigneur des anneaux en ligne. J’avais besoin d’une pause après y avoir joué presque tous les jours au cours des derniers mois depuis que j’ai parlé à mes amis de rétablir leurs comptes. Mon ami Dow se demandait ce qui m’arrivait, et m’a envoyé un texto plusieurs fois pour voir si j’étais encore en vie et si j’étais encore en vie. Entre Pokemon Go, les démos Steam, essayer de limiter mon temps d’écran après le travail et d’autres choses, je n’ai tout simplement pas socialisé en ligne avec mes amis ces derniers temps.

J’ai l’intention d’y remédier ce soir et tout au long du week-end. Mon personnage est enfin au niveau 120 (bien que j’ai deux personnages au maximum et huit autres que j’utilise comme espace de sac) et il est temps d’essayer d’atteindre ce joli niveau 130 afin que je puisse survivre au contenu de la guerre des trois pics – que j’ai doivent encore acheter. De plus, j’ai négligé mon groupe ces derniers temps.

Tu vois, à Lotro, tu peux avoir un groupe. Fondamentalement, je multi-boxe cinq personnages, chacun jouant d’un instrument différent. Ce que vous faites, c’est que vous prenez un midi et à l’aide d’un programme conçu pour cela, vous le transformez en un fichier .abc. Ensuite, vous l’insérez dans votre fichier musical dans le répertoire Lotro de votre PC, et le tour est joué ! Vous pouvez jouer de la musique.

Chaque fichier a sa propre ligne d’instruments. Ainsi, par exemple, No Leaf Clover de Metallica utilise le Lute of Ages, le Sprightly Fiddle, le Lonely Mountain Fiddle, une batterie de base et la clarinette de base. Ensuite, il y a The Memory Remains qui utilise le Lute of Ages, la clarinette de base, la batterie de base, le cor de base et le basson de base. Oui, je joue des tonnes de Metallica dans le jeu, ainsi que des airs vraiment cool et obscurs des années 80. Oh, et j’ajoute du Gaga pour faire bonne mesure.

Je posterais ici la vidéo que j’ai faite de mes personnages jouant à No Leaf Clover afin que vous puissiez voir comment cela fonctionne et entendre à quoi cela ressemble par vous-mêmes. Mais, je suis à la fois terriblement timide et j’ai peur du ridicule (lol).

C’est le jeu auquel nous jouons ce week-end. Quels sont vos plans? Quelque chose d’intéressant se passe-t-il dans vos vies? Et à quels jeux comptez-vous jouer ? Faites le nous savoir!