A quoi jouez-vous ce week-end ? (11 décembre)

Une autre semaine de baisse alors que nous roulons vers les vacances. Cette semaine, nous avons vu un tas de jeux, quelques performances et même un ou deux prix aux Game Awards. Autre part, Mario de papier arrivé au pack d'extension NSO, certains wag ont piraté la voix de Chris Pratt dans Super Mario Bros., et nous avons tristement dit au revoir à l'homme qui a conçu deux des consoles de jeux vidéo les plus emblématiques jamais créées

Maintenant, cependant, il est temps de se détendre et de discuter de nos plans de jeu du week-end.

Gavin Lane, rédacteur en chef

J’ai la fièvre Spider-Man et ce n’est pas un mensonge. Bien sûr, la perspective de revoir éventuellement Tobey Maguire dans sa combinaison en Pas de chemin à la maison peut-être un jeu de nostalgie totale, mais cela a été une longue année (encore une fois) et l’idée de s’asseoir dans un cinéma et de regarder le nouveau Spider-Man et le nouveau chasseurs de fantômes et le nouveau Matrice les films dos à dos sont réconfortants. Les attentes ont été réduites de manière appropriée, bien sûr.

Ah oui, les jeux vidéo. Après avoir compilé notre liste classée par les lecteurs des meilleurs jeux Spider-Man sur les plateformes Nintendo (avec Tom et Kate faisant la part du lion des entrées, bénissez-les), je n’aimerais rien de plus que lancer Spider-Man 2 pour le GameCube et swinguez un peu à New York ce week-end. Vous pouvez garder vos pantalons de fantaisie PS5 * – GameCube est l’endroit où se trouve le vrai webslinging.

* Si vous devez vraiment vous séparer de vos pantalons fantaisie PS5, je vous autoriserai à me l’envoyer, en fait.

PJ O’Reilly, critique

Bonjour. Ce week-end, je vais plonger dans Loop Hero pour la toute première fois. Je n’ai entendu que de bonnes choses à propos de celui-ci ces derniers temps, alors maintenant, je pense que c’est l’occasion idéale de s’impliquer, car il est enfin sur Switch.

En plus de cela, je continuerai également mes aventures dans Shin Megami Tensei V. C’est la toute première fois que je joue à un jeu de la série et, jusqu’à présent, je l’adore, même s’il m’a absolument battu à chaque bataille. jusqu’à présent. J’espère que je m’y habituerai bientôt, car l’histoire et les personnages m’ont tout de suite aspiré.

Passe un bon weekend!

Kate Gray, rédactrice en chef

J’ai commencé à jouer à Wytchwood, qui est sorti cette semaine – c’est un charmant petit jeu narratif sur une sorcière qui retrouve ses souvenirs, avec tout un tas de fabrication de potions et de collecte de matériel. C’est très doux jusqu’à présent, et assez beau aussi, mais le personnage principal ressemble à l’un des protagonistes de Slay The Spire, ce qui ne cesse de me jeter en boucle.

J’adorerais creuser dans Omno, Ace Attorney et Danganronpa si j’ai le temps… mais avec Noël qui approche, je doute que je le fasse !

Ollie Reynolds, critique

Ohé ! C’est plus Danganronpa pour moi ce week-end. Je dois avouer qu’avec le lancement de la campagne de Halo Infinite cette semaine, je ne suis pas allé aussi loin que je le souhaiterais dans Trigger Happy Havoc, mais j’espère rectifier cela ce week-end et peaufiner quelques chapitres, au moins.

Sinon, c’est – vous l’avez deviné – plus Halo Infinite. J’ai aussi téléchargé cet incroyable Matrix s’éveille démo technique sur PS5, et c’est vraiment époustouflant ! Cela vaut vraiment la peine d’essayer si vous avez envie de regarder votre écran de télévision pendant environ une heure.

Gonçalo Lopes, critique

Ce week-end sera entièrement alimenté par Microïds. Les Schtroumpfs – Mission Vileaf est un jeu de plateforme 3D solide, Marsupilami Hoboadventure est un jeu de plateforme Donkey Kong Country: Tropical Freeze 2.5D légèrement plus indulgent, tandis qu’Asterix & Obelix: Slap Them All! est à la hauteur de son sous-titre car vraiment aucun Roman ne sera laissé « sans gifle ». Enfin, je vais encore une fois incarner Robert Foster et essayer de découvrir ce que Joey a fait dans Beyond a Steel Sky.

Le jeu de la semaine est Loop Hero. Malheureusement, je ne ferai pas d’héroïsme en boucle jusqu’à ce que la version physique arrive… Je suis un vieil homme qui refuse toujours de lâcher les boîtes de jeux.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !

