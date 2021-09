A quoi jouez-vous ce week-end ? (11 septembre) – Point de discussion

Image : Nintendo

Cela a été une autre semaine chargée de la vie de Nintendo, avec beaucoup de nouvelles et de points d’intérêt à mâcher. Il y avait des manigances et des problèmes visuels surprenants dans Sonic Colors Ultimate, nous avons partagé notre critique de WarioWare : Get It Together !, un LEGO Super Mario 64 ‘?’ Block a été révélé, quelqu’un s’est moqué d’une refonte intéressante de l’interface utilisateur de Switch, il y a eu des révélations intéressantes sur le développement de Metroid Prime, et bien plus encore.

Après tout cela, il est temps de se détendre et de discuter de nos plans de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Gavin Lane, rédacteur en chef

En parcourant l’eShop hier soir, j’ai finalement acheté Townscaper et j’espère jouer avec ça ce week-end. J’ai également acheté un lot de jeux Game Boy japonais relativement bon marché qui incluaient un seul chariot GBA : le stupidement nommé Super Mario Advance 4 : Super Mario Bros. 3. Cela faisait un moment que je n’avais pas parcouru SMB3 et je n’y ai jamais joué. cette version spécifique. Associé à l’opérateur GB d’Epilogue (revue à venir dès que je prends livraison d’un autre article GB que je souhaite tester avec), ce sera plus que suffisant pour me tenir occupé.

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Comme pour le moment mon jeu principal de “week-end” est une nouvelle partie de Le manoir de Luigi 3, et c’est aussi charmant que dans mes souvenirs de la première fois. J’ai également retéléchargé certains jeux plus anciens que j’ai achetés, commencés et jamais terminés. Alors je fais une autre course à l’excellent Shinsekai : dans les profondeurs, le plan étant d’aller jusqu’au bout cette fois.

Ailleurs, je pense que je me dirige vers les dernières parties de Psychonautes 2, qui a été un jeu incroyable, potentiellement mon préféré de l’année jusqu’à présent. Il y a aussi un jeu gratuit le week-end de Madden NFL 22, alors je vais essayer un peu et perdre contre le processeur en tant que Chicago Bears.

Kate Gray, rédactrice en chef

Ce week-end, entre jouer à Dungeons & Dragons, apprendre à faire du roller et apparemment vivre comme si c’était les années 80, je jouerai à Kitaria Fables, ce que j’apprécie vraiment. Je vais vous dire ce à quoi je ne jouerai pas : Life is Strange : True Colors, qui était censé sortir sur Switch, et… ne l’est pas. Je suis triste.

Alex Olney, producteur vidéo senior

Avec un peu de chance, je vais enfin plonger correctement dans Metroid: Samus Returns. Je l’ai joué un peu en arrière à sa sortie, mais en raison des réalités liées au travail, je n’ai pas pu continuer à le jouer. J’ai réussi à l’attraper pour le tout nouveau RRP, ce qui ressemble encore un peu à un rêve, mais il vient tout droit d’Allemagne, donc je ne m’attends pas à ce qu’il arrive à temps pour que je le joue ce week-end. Dans ce scénario à la probabilité décevante, je vais probablement me lancer la tête la première dans certains classiques de GameCube, car Switch n’a littéralement jamais publié de jeux pour lui selon Twitter.

Ollie Reynolds, critique

Hé les gens ! J’espère que tout le monde a apprécié la petite canicule au Royaume-Uni cette semaine. Ce week-end, je rattraperai mes voisins dans Animal Crossing: New Horizons, et j’ai également démarré Stardew Valley pour un peu plus de bonté agricole. Je n’ai pas acheté de nouveaux jeux depuis un petit moment, donc je reviens sur l’arriéré et je joue à des titres négligés comme Broken Sword 5: The Serpent’s Curse et Death Road to Canada.

Ailleurs, j’ai redémarré Control sur la série X. Ce jeu est un véritable chef-d’œuvre à mon avis, et avec Alan Wake remasterisé juste au coin de la rue, je devais replonger dans ce monde!

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !