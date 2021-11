A quoi jouez-vous ce week-end ?

Le week-end est enfin là, et nous sommes prêts à jouer à quelques jeux.

Il y a quelques nouvelles versions dans lesquelles nous allons entrer ce week-end, ainsi que certains jeux qui sont des incontournables – pour nous du moins.

Ces nouveaux jeux incluent Call of Duty: Vanguard, Age of Empires 4, Riders Republic et Guardians of the Galaxy. Et bien sûr, il y a des favoris comme Deus Ex: Mankind Divided, LOTOR, GTA Online et Apex Legends qui ont parfois tendance à nous distraire de ce qui est nouveau.

Voici qui joue quoi ce week-end :

Connor Makar, rédacteur en chef – Call of Duty: Vanguard, GTA Online

Ce week-end sera consacré Call of Duty : l’Avant-garde pour moi. Je suis ravi de découvrir ce qui a changé depuis la dernière fois que nous y avons joué – et de progresser dans les niveaux dès que possible.

Ensuite, il y a un grand GTA en ligne événement de braquage en cours au moment où je veux essayer de m’y plonger. Vais-je vraiment quitter la maison ce week-end ? Je ne peux pas promettre que ça arrivera.

Dorrani Williams, productrice vidéo – Apex Legends, Call of Duty: Vanguard

Vous en avez probablement tous marre de me lire dire les mêmes choses chaque week-end mais encore une fois je vais jouer Apex Légendes. La nouvelle saison est tombée et j’y vais fort. La nouvelle carte est 10/10 et la nouvelle légende Ash correspond beaucoup à mon style de jeu agressif. J’en profite! Si vous avez manqué ce que la nouvelle saison comprend, jetez un œil à l’aperçu que j’ai fait.

je donnerai aussi Call of Duty : l’Avant-garde depuis. J’ai toujours eu un faible pour COD car c’est le jeu dans lequel j’ai appris tout ce que je sais sur les jeux FPS. La préparation de Vanguard a été difficile, mais j’espère toujours que le jeu est au moins à moitié décent.

James Billcliffe, Éditeur des Guides – Les Gardiens de la Galaxie

D’après l’avis d’Alex, gardiens de la Galaxie semble être une bien meilleure utilisation de mon temps que ne l’a jamais été Avengers.

J’aime un bon jeu d’action-spectacle – et encore plus un bon fil basé sur une histoire – donc malgré mes réserves sur le combat, je pense que je vais m’y mettre pendant le week-end.

Le plus gros obstacle qu’il pourrait avoir à surmonter est de sortir de The Forgotten City, que j’ai dévoré quelques soirs la semaine dernière. Facilement l’un de mes jeux de cette année, The Forgotten City a touché une véritable corde nostalgique pour moi.

J’aimais jouer aux mods de quête pour Fallout 3, New Vegas et Skyrim (comme TFC), et bien que sa portée soit assez limitée mécaniquement et graphiquement, The Forgotten City livre toujours l’un des mystères les plus captivants que j’ai appréciés. dans la mémoire récente.

Même si je dis tout cela, je ne peux pas m’empêcher de penser que je vais finir par jouer à Deus Ex: Mankind Divided pour la énième fois – ça va arriver, et je ne sais pas pourquoi je me mens .

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Age of Empires 4

Comme le week-end dernier, je joue L’Âge des Empires 4.Je n’ai pas pu jouer au jeu autant que je le voulais le week-end dernier, parce que vous savez, les choses, la vie et ainsi de suite, mais j’ai pu me plonger dans la campagne de la guerre de Cent Ans. C’était assez amusant, et les Français sont une civilisation intéressante à essayer. J’aime particulièrement certains des bonus qu’ils obtiennent, et la technologie de siège de la civilisation est incomparable, d’après ce que je peux en dire au début du jeu.

Aussi, j’ai observé les autres jouer les uns contre les autres. La prochaine chose que je savais, c’était vers 1 heure du matin et j’avais regardé sans dire combien de matchs. C’était assez amusant cependant, et bien meilleur que tout ce qui était diffusé à la télévision ce soir-là.

Mon copain et moi prévoyons de nous lancer dans un mode multijoueur ce week-end et d’essayer également de convaincre quelques autres amis d’acheter le jeu. Je vous dirai comment ça se passe.

Je pourrais aussi finir par jouer au LOTRO. Qui sait, j’essaierai peut-être même de revenir à Nioh. On ne sait jamais avec moi.

Tom Orry, rédacteur en chef – Riders Republic

Le nouveau monde ouvert est sans aucun doute Forza Horizon 5, un jeu glorieux auquel j’ai hâte de jouer davantage, mais n’ignorez pas celui d’Ubisoft. République des Cavalierssi vous avez envie d’une approche plus extrême du plaisir en itinérance libre.

Riders et Horizon offrent tous deux une quantité ridicule de choses à faire dans leurs mondes, mais alors qu’Horizon est entièrement basé sur la voiture, Riders Republic propose des vélos, des winguits, des snowboards, etc. Il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à trouver, une vue à admirer, et j’en profite beaucoup.

Revenir à Riders Republic après avoir joué à Horizon 5 a pris un peu d’ajustement (Riders n’est pas aussi lisse ou visuellement impressionnant), mais c’est plus plutôt et pend assez d’une carotte devant moi pour me faire revenir.

Et c’est nous. Que fais-tu ce week-end? Prévoyez-vous de vous lancer dans le nouveau Call of Duty ou y a-t-il autre chose qui chatouille un peu votre oreille ?