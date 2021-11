A quoi jouez-vous ce week-end ? (13 novembre)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nous sommes presque à la mi-novembre, et ça a été un bon vieux temps bien occupé. Avec Pokémon arrivant très bientôt, nous avons creusé dans les moindres détails de l’excellent DLC Animal Crossing pendant que nous avons le temps. Ailleurs, Twitch est apparu sur Switch, tout comme GTA Trilogy dans une forme malheureusement médiocre, et nous avons également pris livraison du délicieux Zelda Game & Watch.

Maintenant, cependant, il est temps de se détendre et de discuter de nos plans de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Il est probablement temps d’installer enfin ma ferme dans Animal Crossing: New Horizons, j’ai donc un week-end à creuser et à faire autre chose. Je fais également des deuxièmes parties d’Astral Chain et de Xenoblade Chronicles 2, cela dépend si je veux une action intense ou un bon RPG un jour donné.

Ailleurs, je suis coincé dans la première «saison» appropriée de Forza Horizon 5, et je suis au début du premier jeu de Mass Effect Legendary Edition. Je ne les ai jamais joués à l’époque, mais j’aime ça jusqu’à présent – ​​j’attends avec impatience ME2, ce que tout le monde semble dire est le meilleur.

Kate Gray, rédactrice en chef

Ce week-end, je jouerai PLUS à Animal Crossing, y compris l’extension Happy Home Paradise. Je suis très fier de moi d’avoir pris (relativement) lentement cette fois-ci, même si je peux déjà sentir les vers du cerveau des « les créations des autres sont tellement cool et inspirantes » se frayer un chemin dans ma psyché.

Ollie Reynolds, critique

Bonjour à tous! Ce week-end, je vais m’attaquer à Animal Crossing: New Horizons et jeter un coup d’œil à certains des nouveaux goodies introduits dans la dernière mise à jour. Je redémarre également The Legend of Zelda: Skyward Sword, car apparemment je me déteste et je ne peux pas admettre que ce n’est tout simplement pas pour moi.

Sur la série X, j’adore mon temps avec Forza Horizon 5. Ma voiture de choix en ce moment est la 720S Spider McLaren; des trucs épicés ! J’ai également téléchargé GTA: San Andreas et j’ai profité de mon temps avec lui jusqu’à présent (coupez-le sur les gens du mode performance; croyez-moi).

PJ O’Reilly, critique

Bonjour. Ce week-end, si je parviens à gagner un peu de temps libre, je vais aussi plonger dans un bon vieux Star Wars: Knights of the Old Republic, un port que j’entends ne me fera pas m’arracher les cheveux et les dents frustration.

J’ai aussi deux enfants qui sont maintenant totalement accros à Just Dance 2022, donc je vais probablement devoir me lever de ma vieille chaise et me débattre dans le salon pour ça aussi. Les joies. Passe un bon weekend!

Gonçalo Lopes, critique

La folie de novembre continue. Shin Megami Tensei V est enfin là et j’attends avec impatience une bonne partie ce week-end. J’ai en quelque sorte raté la sortie de Gas Guzzlers Extreme, c’est une explosion littérale et je ne peux pas la lâcher. Gynoug et Retro Highway seront ma solution rétro hebdomadaire, avec Geometry Wars: Galaxies sur Wii.

Le jeu de la semaine est Star Wars : Knights of the Old Republic. Comme je n’ai jamais possédé de Xbox, mes souvenirs de celle-ci ne s’étendent pas au-delà du prologue. J’ai hâte de jouer à ce « Proto-Mass Effect » et j’espère que la suite sortira l’année prochaine.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !

