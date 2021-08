A quoi jouez-vous ce week-end ? (14 août) – Point de discussion

Image : Jeux SuperGiant

Une autre semaine de cette vie Nintendo s’est écoulée, et il y a certainement eu des moments forts. Il y avait toutes sortes de joyaux dans la vitrine d’Indie World, un comédien bavard a peut-être abandonné un personnage de film Mario, tandis que sur le front des rumeurs, nous avons des gens comme Xenoblade Chronicles 3 et Grand Theft Auto Trilogy Remastered soi-disant en route. Oh, et il y a un Pokémon Presents en route. Phew!

Après une semaine chargée, il est temps de se détendre et de discuter de nos projets de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Gavin Lane, rédacteur en chef

Suite à une interview que j’ai menée plus tôt cette semaine (que les fans de musique voudront certainement garder un œil sur bientôt !), j’ai eu une irrésistible envie de retourner à Hadès. J’ai vraiment apprécié mon temps avec lui au lancement, mais honteusement, je ne me suis jamais échappé. Le jeu étant enfin lancé sur d’autres consoles, cela semble maintenant être le moment idéal pour se remettre dans le sang avec Zagreus and co.

Et au-delà de cela, j’ai finalement eu recours à une application pour localiser et cocher les 100 dernières cachettes de Korok autour d’Hyrule dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Je souhaite toujours que Nintendo ait sorti un «costume» Korok qui m’aiderait à mieux cibler les graines que d’utiliser le masque seul, mais il est difficile de trop se plaindre à ce stade. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ce jeu est tout à fait bon. Vaut vraiment le coup d’être ramassé en vente.

Thomas Whitehead, rédacteur en chef adjoint

j’ai l’intention de plonger dans Nécrobariste: Versement final, car son annonce Indie World m’a intrigué et les visites régulières dans les cafés me manquent toujours. Ailleurs sur Switch, je progresse toujours lentement Les Chroniques du Grand As procureur, il semble donc que je vais faire beaucoup de lecture. je travaille aussi à travers Dernier arrêt un épisode à la fois, ce qui est agréable ; peut-être que le fait que je joue à des jeux qui sont davantage en train de lire et de regarder trahit ma marche vers l’âge mûr.

En dehors du jeu Switch, j’apprécie beaucoup La porte de la mort, ce qui est merveilleux, et plongera probablement dans Assassin’s Creed Valhalla faire une partie du DLC d’Irlande, parce que j’ai pris du retard sur toute une expansion.

Kate Gray, rédactrice en chef

J’ai joué à un nouveau jeu ! Garden Story était l’une des sorties surprises de la vitrine Nintendo Indie World, et j’étais dessus comme un capot de voiture. Jusqu’à présent, il tient sa promesse “saine”, mais c’est un peu lent au cours des premières heures, alors je suis impatient de savoir ce qui va suivre.

De plus, maintenant que mes critiques massives sont enfin terminées, je peux revenir à Morgana!!

Jon Cartwright

Je viens de terminer une partie de La grenouille pour qui les cloches sonnent sur Game Boy, on a fait une vidéo dessus sur la chaîne donc je ne perdrai pas trop de temps, c’est quand même très bien ! Beaucoup de ses composants ont jeté les bases de Link’s Awakening et j’aimerais voir plus de gens lui donner un peu d’amour.

En ce qui concerne les nouvelles versions, le dernier Indie World a mis une tonne sur mon radar et Axiom Verge 2 est sorti de nulle part. Cependant, je n’ai pas encore fini le premier jeu… J’adorais ce à quoi je jouais, mais d’autres aspects de la vie me gênaient à l’époque. Il est peut-être temps de revenir en arrière avant de reprendre la suite.

Ollie Reynolds, critique

Comme beaucoup, j’en suis sûr, je jouerai sur Axiom Verge 2 ce week-end. J’ai absolument adoré l’original et je dois honnêtement féliciter Thomas Happ d’avoir pris un tel risque avec sa suite. C’est tellement différent, et je n’ai aucun doute que cela s’avérera très diviseur. Pour l’instant, c’est quand même très bien !

Je joue aussi actuellement un peu à Mario Golf : Super Rush. J’ai rapidement essayé le parcours de New Donk City l’autre jour et je l’ai trouvé un peu sans inspiration, mais je vais le jouer un peu plus ce week-end et voir si cela me fait changer d’avis. Bon courage les gars !

Austin Voigt, contributeur



Dernièrement, j’admets que je me suis vraiment remis à collectionner des jeux 3DS – donc mes plans pour le week-end incluront de jouer à Bravely Default, The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D / un lien entre les mondes / Masque de Majora 3D, et un jeu de Tamagotchi japonais aléatoire que j’ai trouvé sur Ebay (“Ouichi Mainichi”, ou “Everyday House” ?). Toujours à la recherche de nouveaux jeux anciens à essayer, donc si quelqu’un a des suggestions, laissez-les dans les commentaires !

Bien sûr, je ne peux pas passer un week-end sans prendre ma Switch pendant un moment – et je suis très intrigué par Zion, Alex & Jon’s Ring Fit Adventure(s)… Cela fait un moment que je n’ai pas joué à mon copie du jeu, et je n’ai pas encore goûté à ce mode Zelda Rhythm au son délicieux, donc je pourrais aussi le faire ce week-end !

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeux au cours des prochains jours…