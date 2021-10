A quoi jouez-vous ce week-end ? (16 octobre)

Image : Nintendo

Cette semaine, nous avons clôturé avec une diffusion Animal Crossing Direct qui détaillait le contenu gratuit final du jeu, ainsi que le DLC payant Happy Home Paradise. L’émission a également confirmé le prix et la date du pack d’extension en ligne Nintendo Switch (pas Pass, Pack!), Aussi. Plus tôt dans la semaine, nous avons également eu notre premier bon aperçu de Pokémon Blimey C’est un titre long quand vous devez le taper une douzaine de fois par jour. Et le train MetroLED continue de rouler. Phew!

Après tout cela, il est temps de se détendre et de discuter de nos projets de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Je pense que je suis près de la fin de Metroid Dread, il me semble; J’ai pris mon temps et j’ai beaucoup apprécié. Je dois aussi retourner à Eastward, ce qui est charmant et plutôt merveilleux, alors que ma partie annuelle de Resident Evil 4 se déroule toujours joyeusement.

Sur du matériel non-Nintendo, je vais essayer de me replonger dans une coopérative Back 4 Blood, je me suis beaucoup amusé à commencer cette semaine avec mon frère et quelques bots AI vraiment terribles. Pourtant, l’IA est probablement préférable aux joueurs aléatoires, je suppose.

Kate Gray, rédactrice en chef

JE SUIS DE RETOUR SUR LE TRAIN MINECRAFT. J’espère aider quelques amis à apprendre les ficelles de Minecraft sur notre serveur partagé et à construire toutes sortes de structures sympas ensemble !

Et quand je ne suis pas Minecrafting, je me demanderai si je devrais sauter à nouveau dans Animal Crossing: New Horizons … Je n’ai toujours pas vérifié si mon île a fait le saut vers mon nouveau Switch. J’ai trop peur de savoir si j’ai tout perdu.

PJ O’Reilly, critique

Bonjour. Je suis devenu un peu fou en téléchargeant des trucs juste pour voir à quoi ça ressemble sur le commutateur OLED, donc ce week-end, je vais faire beaucoup de sauts dans mon catalogue arrière et creuser dans Octo Expansion de Splatoon 2 pour la première fois . J’ai téléchargé Astral Chain (ça a l’air fou sur ce nouvel écran), Breath of the Wild et Super Mario Odyssey seront dépoussiérés et j’éteindrai également toutes les lumières et mettrai mes écouteurs Bluetooth dedans pendant un certain temps. englobant Tetris Effect : Action connectée. Je profite pleinement de mon nouveau jouet.

Bon week-end, quoi que vous fassiez ou jouiez !

Jon Cartwright, producteur vidéo

Mon OLED est arrivé un peu tard, donc je rattrape tout le monde qui s’énerve à propos de l’écran – il est incroyablement difficile de revenir au Switch d’origine. Ce n’est en aucun cas une mise à niveau essentielle, mais je retourne dans ma bibliothèque pour voir quels jeux peuvent vraiment faire chanter cette chose.

Le premier à l’ordre du jour est une deuxième partie de Metroid Dread. La course initiale a été gérée sur mon commutateur de lancement et pendant que j’utilisais l’OLED pour récupérer les objets de collection restants, je veux vraiment revoir tout le jeu sur cette beauté.

J’imagine que ce ne sera pas une session incroyablement longue, alors c’est probablement le bon moment pour se replonger dans Fire Emblem: Three Houses. J’ai le jeu depuis le lancement et je finis toujours par être distrait, mais j’espère que le nouvel affichage m’aidera à rester sur la bonne voie, d’autant plus que la petite police devrait être plus lisible sur l’écran légèrement plus grand.

Ollie Reynolds, critique

Salut les gens! J’ai un grand mariage auquel assister ce week-end (meilleur homme, juste ici), donc je ne vais pas trop jouer. Une fois que tout sera terminé, je retournerai directement dans Metroid Dread et commencerai une nouvelle course en mode difficile. Quel match; Je ne peux pas croire le saut de qualité par rapport à Samus Returns (qui était déjà génial !). Ce sera certainement l’une de mes entrées préférées de la série.

Gonçalo Lopes, critique

Hé, c’est mon anniversaire ! J’ai beaucoup trop d’années. Sans surprise, je continue lentement à me frayer un chemin autour de la planète ZDR dans Metroid Dread. Étant donné que la série prend généralement le pas sur les versions les plus populaires de la franchise Nintendo, chaque nouveau jeu s’avère généralement assez spécial… et je l’apprécie énormément malgré quelques sessions de jeu très courtes jusqu’à présent. Je reviendrai également à mes jeunes années de fan de F1 avec Horizon Chase Turbo – Senna pour toujours Extension DLC. Je pense que celui-ci pourrait être son propre jeu autonome !

Le jeu de la semaine est Gleylancer. Bien sûr, il n’a fallu que quelques décennies pour enfin posséder l’un des meilleurs shmups de la Mega Drive, mais au moins, je n’ai pas eu besoin de vendre de pièces de carrosserie pour l’acheter. Les versions originales et mises à jour sont excellentes et me rappellent à quel point les jeux NCS me manquent en général.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !