A quoi jouez-vous ce week-end ? (18 décembre)

Une autre semaine terminée alors que nous approchons des vacances. Le point culminant de cette semaine était sans aucun doute la dernière vitrine d’Indie World, l’Analogue Pocket a très excité certains joueurs rétro, Super Mario Bros. 3 a encore quelques secrets, les jeux Commodore 64 pourraient arriver sur Switch, et si vous voulez avoir un aperçu de vos habitudes de jeu, le Switch Year In Review est maintenant disponible.

Maintenant, cependant, il est temps de se détendre et de discuter de nos plans de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Profitez!

Thomas Whitehead, rédacteur en chef adjoint

J’ai le dernier niveau de l’histoire dans Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order à faire, ce qui impliquera beaucoup de purée de boutons. J’apprécie également un peu Loop Hero, ce qui est aussi bon que tout le monde le dit, et j’évalue les options sur plusieurs remises eShop.

Ailleurs, je peux revenir à MLB The Show 21, juste parce que, et faire toute la « saison » dans Forza Horizon 5. Tout compte fait, de beaux jeux à avoir.

Kate Gray, rédactrice en chef

Mes vacances de Noël commencent officiellement demain, ce que je n’ai réalisé que cette semaine – Noël m’a vraiment rattrapé – alors je vais rattraper mon retard sur quelques jeux pour lesquels je n’ai pas eu le temps ! J’ai Omno pour commencer, Wytchwood pour continuer et – ce qui est embarrassant – Ace Attorney Chronicles pour terminer. Souhaite moi bonne chance.

Peut-être qu’il y aura de belles soldes de Noël à profiter pendant la pause, mais honnêtement, je devrais d’abord terminer mon énorme et tentaculaire arriéré de RPG ! Cela inclut Ni No Kuni, qui me prendra probablement des jours, Dragon Quest XI, et je n’ai pas encore vraiment plongé dans la nouvelle mise à jour Minecraft 1.18… Tant de travail à faire !

Ollie Reynolds, critique

Hé les gens ! Encore plus de Danganronpa pour moi ce week-end. J’ai peaufiné le premier jeu et je viens de commencer le second ; J’adore chaque seconde que je passe avec en ce moment ! Cela ressemble à la série parfaite pour se détendre à l’approche de Noël.

Ailleurs, j’ai terminé la campagne Halo Infinite et j’ai immédiatement redémarré sur Legendary (pas de crânes cependant, je ne suis pas si fou). J’ai également redémarré Death Stranding sur la PS5, ce qui est idéal pour jouer un jour de pluie tout en écoutant un podcast. Passe un bon moment!

Gonçalo Lopes, critique

C’est la saison de la nostalgie, donc je vais probablement passer la semaine à jouer à GameCube et à la Wii. Pourtant, le Switch a connu une autre semaine intéressante avec Trash Quest, Omno, Shovel Knight Pocket Dungeon et Chicory ainsi que la dernière mise à jour de la liste des DLC pour Power Rangers: Battle for the Grid. Je suis également de retour à Geometry Wars: Galaxies niveaux finaux super durs et chaos automobile sans limites avec Gas Guzzlers Extreme.

Le jeu de la semaine est Le Seigneur des Anneaux : Aragorn’s Quest. Si tout se passe bien, j’espère diffuser en direct l’intégralité de ce joyau sous-estimé pendant les vacances.

