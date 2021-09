A quoi jouez-vous ce week-end ? (18 septembre) – Point de discussion

Image : Rideau

Une autre semaine chargée dans le monde de Nintendo s’est écoulée. Nous avons vu le retour d’une célèbre série de courses d’arcade, un « ajustement » de prix pour Switch en Europe, le 20e anniversaire d’une console précieuse et une mise à jour surprise du micrologiciel Switch qui comprenait une fonctionnalité très demandée : la prise en charge audio Bluetooth.

Après tout cela, il est temps de se détendre et de discuter de nos projets de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Je me suis effondré et j’ai ramassé Eastward, comme beaucoup de gens, semble-t-il, ce sera donc mon long jeu Switch à affronter pendant que j’attends que Metroid Dread arrive enfin. Ma quête de backlog se poursuit également, car je vise à terminer une lecture de Oxenfree et à voir Shinsekai: Into The Depths jusqu’à la fin (je recommande les deux, en particulier avec des écouteurs).

Ailleurs, j’ai joué à The Artful Escape, qui est très simpliste en termes de gameplay mais très amusant à vivre ; c’est coloré, psychédélique et ça sonne incroyable. Je vais probablement finir ça d’ici la fin du week-end.

PJ O’Reilly, critique

Bonjour. Ce week-end, je vais accélérer mon style de révision de moteurs avec RiMS Racing, en écrasant des voitures dans des arbres dans Rush Rally 3 et en prenant le temps de finalement rester coincé dans Eastward. J’ai acheté Rush Rally 3 pour seulement quelques livres la semaine dernière dans la vente eShop et j’ai été puissamment impressionné par sa gestion d’arcade rapide et amusante, pas aussi punitive que les efforts plus sim-esprit, cela pousse toujours vos compétences lorsque vous attaquer les pistes assez fort.

Et en ce qui concerne Eastward, eh bien, tout le monde en parle sans cesse, alors je sens que je dois rester coincé et voir ce qui me manque. FOMO init. Bon week-end, quoi que vous fassiez ou que vous jouiez !

Ollie Reynolds, critique

Hé les gens ! Ce week-end, je vais sauter vers l’Est, ce qui a l’air absolument délicieux. Je suis un vrai fan des graphismes en pixels et les visuels ici ont l’air phénoménaux, alors j’espère que le gameplay tiendra aussi!

Je n’ai rien d’autre de prévu pour le Switch cette semaine, mais je passerai un peu de temps avec Yakuza: Like A Dragon et Superliminal sur la série X. J’ai vraiment adoré Superliminal sur le Switch, donc je saisirai n’importe quelle opportunité pour jouer à nouveau; fortement recommandé, en effet!

Gonçalo Lopes, critique

Wow, cela fait une minute chaude depuis que j’ai écrit l’un de ceux-ci. Mon amour renouvelé pour la Game Boy Advance signifie que je suis affamé pour un peu plus d’action Metroidvania après avoir revisité à la fois Metroid: Zero Mission et Metroid Fusion pendant ma pause prolongée… pourrait revisiter Castlevania: Aria of Sorrow ensuite. Je rejoue actuellement Front Mission sur la SNES, un chef-d’œuvre qui devrait me prendre encore plusieurs week-ends à terminer. Il ne reste donc que mon carnet de commandes étendu, sans cesse croissant et légendaire de Switch et les sorties de la semaine dernière. Pour être honnête, je ne sais pas quoi choisir ensuite, car No More Heroes III était une course tellement incroyable qu’il sera difficile de trouver un remplaçant approprié.

Le jeu de la semaine est sans surprise Cruis’n Blast. Je ne peux pas croire le manque absolu de jeux de course d’arcade sur le marché cette génération, donc quand un bon arrive, c’est toujours une priorité. Il est temps d’aller débloquer des véhicules plus fous.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !