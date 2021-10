A quoi jouez-vous ce week-end ? (2 octobre)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Une autre semaine chargée dans le monde de Nintendo touche à sa fin. Cette semaine, un tas de vidéos Switch OLED sont apparues sur les interwebs alors que les consoles se frayaient un chemin dans la nature avant le lancement de la semaine prochaine, un nouveau Pokémon a été dévoilé, le GamesMaster redémarré a eu son présentateur et le N64 a eu 25 ans. Encore une fois. En Amérique du Nord.

Après tout cela, il est temps de se détendre et de discuter de nos projets de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Mon enthousiasme pour Metroid Dread devient presque incontrôlable, donc pour le moment, je bascule entre Metroid: Samus Returns et Metroid Fusion pendant que j’attends – le premier pour ces mécanismes MercurySteam et le dernier en tant que prédécesseur immédiat. Pourquoi n’est-ce pas encore le 8 octobre ?

Au-delà de cela, je profite toujours de bagarres à mort cérébrale dans Marvel’s Avengers, qui propose des campagnes amusantes qui rendent les choses multijoueurs en ligne faciles à ignorer.

Jon Cartwright, producteur vidéo

Fou de penser le week-end prochain, nous dirons tous à tout le monde à quel point nous sommes excités de jouer à Metroid Dread ! Vous mettre en stase pendant une semaine alors que vous êtes censé travailler semble mal vu, donc je suppose que je vais jouer à autre chose ce week-end.

J’ai quelques lacunes dans mon portfolio Castlevania, en particulier sur GBA où je n’ai joué qu’à Aria of Sorrow. Heureusement, Castlevania Advance Collection vient de sortir et je sais que les deux autres jeux ne reçoivent pas la même quantité d’amour, mais je suis toujours impatient de me faire une opinion sur eux. – en commençant naturellement par Circle of the Moon. Avec les rumeurs d’un nouvel opus qui bouillonnent, cela semble maintenant être un très bon moment pour plonger plus loin dans la série.

Kate Gray, rédactrice en chef

Ce week-end, c’est le WEEK-END DE L’EST, bébé ! J’aimerais pouvoir jouer à nouveau à The Forgotten City, mais je connais tous les rebondissements, alors à la place, je vais juste VOUS dire de le jouer. À Eastward, par contre, je ne suis que depuis quelques heures et je ne sais pas encore de quoi il s’agit vraiment, alors je suppose qu’il y a beaucoup plus à voir et à apprendre. C’est marrant!

Ollie Reynolds, critique

Salut les gens! Je suis toujours en train de brancher à Castlevania Advance Collection ce week-end. Je saute entre les jeux pour le moment, mais je me concentre beaucoup sur Aria of Sorrow en ce moment. C’est une ceinture, n’est-ce pas ! On s’amuse beaucoup avec la collection, mais il est clair que Circle of the Moon a beaucoup vieilli au cours des années qui ont suivi sa sortie.

Ailleurs, j’ai téléchargé AI: The Somnium Files sur la série X. C’est un bon nettoyant de palette après le vol Halo Infinite du week-end dernier, et ça m’occupe jusqu’au lancement d’Alan Wake Remastered (que j’ai hâte !).

Gonçalo Lopes, critique

Comment tout le monde est-il si calme alors que nous sommes à moins d’une semaine de Metroid Dread ? Bien sûr, ce fut une autre semaine merveilleuse sur l’eShop avec de l’action loufoque dans Antonball Deluxe, des manigances hilarantes d’UnMetal et une vague de nostalgie bienvenue provenant à la fois de Castlevania Advance Collection et de Hot Wheels Unleashed. Ça devrait être un bon week-end… compter les jours jusqu’à ce que Samus orne à nouveau mon téléviseur.

Le jeu de la semaine est G-Darius HD. Un favori personnel de la PS1 à l’époque est désormais un favori personnel de Switch dans une glorieuse édition remasterisée en HD. Ne me lancez même pas sur la bande originale de Zuntata. Méditation en effet !

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !