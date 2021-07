A quoi jouez-vous ce week-end ?

Juillet est presque terminé et les canicules de l’été sont à nos portes dans l’hémisphère nord. Et il n’y a pas de meilleur moyen de combattre la chaleur que de rester à l’intérieur et de jouer à des jeux.

À moins que vous ne possédiez une piscine, bien sûr, et si tel est le cas, nous sommes totalement jaloux et rechercherons bientôt une invitation pour s’amuser.

Pour ceux d’entre nous qui n’ont pas de grand trou d’eau froide en béton pour se rafraîchir, rester à l’intérieur avec la climatisation est le meilleur moyen de se protéger du soleil brûlant. Et la meilleure façon de passer le temps est de jouer à des jeux vidéo.

Cette semaine, nous apprenons à voler dans les cieux circulaires, à essayer des démos, à essayer de nouvelles constructions et à forcer de jolies petites bestioles à se battre avec nous.

Regarder sur YouTube

Alex Donaldson, rédacteur en chef adjoint – Microsoft Flight Simulator, Final Fantasy, Pokemon Unite

J’ai un week-end un peu chargé dans ce sens ennuyeux de la « vraie vie », mais j’ai l’intention d’ajouter un peu de jeu dans le mix. Tout d’abord, je veux jouer un peu plus de Simulateur de vol Microsoft – tester les versions Xbox Series X et Xbox Series S du jeu. J’ai mis la main sur le nouveau T. Flight Full Kit X de Thrustmaster, qui est essentiellement un manche de vol et une manette des gaz conçus et compatibles avec les consoles Xbox – ce qui devrait être utile pour Flight Sim mais je suppose également qu’il fonctionnera très bien dans des trucs comme Star Escadrons de guerre. Je vais les tester, en coupant avec désinvolture dans le ciel à basse pression.

Quand je veux un peu de pression, je sais où je vais – Pokémon Unis. Le jury ne sait pas encore s’il s’agit vraiment d’une grosse affaire de paiement pour gagner ou non, mais ce que je dirai avec une certitude absolue, c’est que c’est sacrément amusant, comme je l’ai dit dans un article la semaine dernière. Je vais continuer à jouer… et peut-être que cette semaine je sortirai ma carte de crédit. Peut-être.

Finalement, le Final Fantasy Pixel Remasters sont maintenant sortis. Je viens de faire la modification pour améliorer/réparer la terrible police, et maintenant je suis à fond sur un jeu complet du premier jeu de la série Final Fantasy. Ce n’est pas un jeu si long – je pourrais même le terminer ce week-end – mais ce sera certainement un voyage de nostalgie relaxant.

Regarder sur YouTube

Sherif Saed, rédacteur en chef – The Ascent (PC)

L’Ascension est enfin sorti. J’y joue depuis plusieurs jours en préparation de notre critique, et bien que je l’aie terminé, je ne me suis pas trop éloigné du chemin critique.

Ce week-end, je veux en jouer un peu plus. En partie parce que, maintenant que le jeu est disponible pour tout le monde sur Game Pass et Steam, je vais avoir tellement de personnes avec qui jouer. Je veux voir comment le défi devient avec un ou deux autres joueurs. Après tout, The Ascent a été présenté comme un jeu coopératif, alors je suis impatient d’explorer ce côté-là.

Je veux aussi passer un peu plus de temps dans le monde à tester des armes et des capacités vers lesquelles je n’étais pas attiré au départ. The Ascent est un bon jeu d’action, mais son système de mise à niveau encourage à conserver les mêmes armes que vous avez utilisées tout au long. Maintenant que j’ai une meilleure idée du rythme et du déroulement du jeu, je veux essayer différentes stratégies et jouer avec les builds. Pouvez-vous simplement vous en tenir au piratage et à un peu de furtivité et ne pas investir massivement dans la puissance de feu ? J’ai hâte de le découvrir.

Regarder sur YouTube

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Démos Steam

J’ai été plutôt ennuyé avec le tarif habituel ces derniers temps. Je n’ai pas lancé Lotro depuis trois semaines maintenant, le gang et moi ne nous sommes pas réunis pour jouer à Age of Empires 2, For the King ou Left for Dead 2 dans le même laps de temps. Une pause de Pokemon Go s’impose également, mais on verra combien de temps cela dure car ma mère m’appelle toujours trois fois par jour pour en discuter. Honnêtement, j’ai juste besoin d’une pause dans les jeux auxquels je joue habituellement.

C’est pourquoi ce week-end je vais essayer quelques démos sur Steam. L’un des jeux avec une démo disponible est Road to Hollow Hills. C’est une aventure d’horreur narrative avec de l’exploration, des combats et des énigmes où le résultat dépend entièrement du joueur. Un autre titre qui me semble intéressant est Adapt, qui est un jeu d’évolution de survie avec des environnements en constante évolution. Dans celui-ci, les espèces que vous incarnez devront trouver de la nourriture et des environnements habitables. Vos concurrents évolueront à vos côtés, chacun essayant également de trouver de la nourriture et du territoire pour assurer sa propre survie.

Il y a aussi Knight of Exile qui ressemble à quelque chose que je creuserais vraiment. C’est un jeu de plateforme d’action en 2D avec des combats hack-n-slash, et dans celui-ci, vous êtes à la recherche de «vengeance et de rédemption» pour libérer un royaume. J’aime vraiment le style artistique et le hack-n-slash, donc ce sera probablement l’un des jeux que j’essaierai certainement. En parlant de hack-n-slash, Listen to the Wind ressemble à un joli jeu à défilement horizontal. Il propose des attaques de parade comme gameplay de base lorsque vous combattez Wokou dans la dynastie Jiaqian Ming. Il ne prend pas en charge l’anglais, du moins pour le moment, mais je pense que je vais quand même l’essayer.

Enfin, il y a Conteur et Patron. Dans le premier cas, c’est vous qui écrivez les histoires. Vous commencez avec un titre, des personnages et des paramètres et créez votre propre tournure sur des histoires à la fois familières et nouvelles. En tant que personne qui aime écrire des bêtises pendant son temps libre, ce jeu semble être plutôt intéressant et, espérons-le, amusant. Ce dernier est un bâtisseur de ville de survie avec un système de dynamique sociale. Dans le jeu, vous rassemblez et produisez des ressources, transformez votre village en une ville prospère et affrontez les tensions sociales avant qu’elles n’atteignent le point d’ébullition. Si c’est quelque chose comme Banished, je l’adorerai, donc c’est définitivement sur ma liste de lecture.

Je pourrais également essayer quelques jeux bien connus, car des démos sont disponibles pour Little Nightmares 2 et Kingdom Rush Vengeance – Tower Defense disponibles.

Encore une fois, qui sait lequel(s) je vais essayer ce week-end. Ce n’est pas comme si je n’avais pas beaucoup de choix.

Regarder sur YouTube

Tom Orry, rédacteur en chef – Microsoft Flight Simulator

En tant que personne avec un abonnement Xbox Series X et Game Pass, j’ai estimé qu’il était de mon devoir de donner Simulateur de vol Microsoft un tourbillon. Après avoir dû télécharger 27 Go supplémentaires après le préchargement, j’ai finalement réussi à le faire.

Je ne suis pas étranger à jouer aux simulateurs de vol pour montrer du nouveau matériel. J’ai acheté le très impressionnant Flight Unlimited pour PC en 1995 simplement parce qu’il avait l’air si impressionnant visuellement.

Microsoft Flight Simulator sur Xbox Series X est une réussite époustouflante. Je n’ai essayé jusqu’à présent que de voler de l’aéroport de Shoreham à Gatwick pour m’assurer de survoler ma ville natale et de faire du tourisme en Égypte, mais il est déjà indéniable qu’il s’agit d’une vitrine de nouvelle génération.

Combien je jouerai une fois la nouveauté passée, je ne sais pas. Pour l’instant, cependant, j’ai hâte de faire du tourisme virtuel et peut-être même de surmonter ma peur de l’avion – cet avertissement concernant le décrochage n’aide cependant pas.

Que fais-tu ce week-end? Jouer à quelque chose de nouveau ? Êtes-vous bloqué sur quelque chose de particulier dans un jeu ? Ou jouez-vous toujours à quelque chose que vous avez commencé il y a quelque temps ? Faites le nous savoir dans les commentaires.