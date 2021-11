A quoi jouez-vous ce week-end ? (20 novembre)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Cela a été une autre grosse semaine dans la vie de Nintendo, avec une arrivée importante sur le Switch. C’est Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl bien sûr, que nous avons naturellement examinés pour votre plus grand plaisir de lecture. Ailleurs, il y avait des retombées continues pour GTA Trilogy avec l’analyse de Digital Foundry, Animal Crossing a continué à offrir de nouvelles surprises amusantes, Metroid Dread a obtenu une nomination GOTY, la Wii U obtient en fait un nouveau jeu et nous avons célébré les anniversaires de GameCube et Wii. Phew!

Maintenant, cependant, il est temps de se détendre et de discuter de nos plans de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Gavin Lane, rédacteur en chef

Cette semaine, j’éviterai surtout le Switch eShop comme la peste. J’ai déjà succombé à quelques Cyber ​​Deals – je n’ai pas pu résister à Okami encore une fois pour des raisons liées à Switch OLED – je devrais donc vraiment commencer à jouer à certains des jeux que j’ai achetés.

En fait, j’ai l’intention de faire plus de progrès grâce à Terreur Metroid. Je suppose que je suis à mi-chemin, mais j’ai pris mon temps à serpenter et à traquer des chars de missiles supplémentaires. C’est un jeu si fluide que je suis un peu inquiet de revenir aux entrées précédentes maintenant. Samus a toujours eu un style de mouvement staccato unique auquel il faut du temps pour s’adapter, mais après avoir glissé et parcouru l’endroit dans Dread, j’ai le sentiment que les anciens jeux seront lents lorsque je les revisiterai. Pourtant, whaddagame.

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

J’ai parcouru ma liste de souhaits eShop pour voir s’il y en a qui font partie des Cyber ​​Deals, et je vais probablement les reprendre Panzer Paladin pour s’amuser un peu le week-end. je vais probablement aussi allumer Ligue des fusées juste pour jouer son meilleur mode – Heatseeker.

Ailleurs, je continuerai probablement à jouer le Halo infini Bêta multijoueur, qui est plutôt bonne, et doit encore revenir à mon long voyage à travers Mass Effect Édition Légendaire.

Kate Gray, rédactrice en chef

je joue toujours Traversée d’animaux : nouveaux horizons! Ce qui, en soi, est merveilleux – j’avais peur de retomber. Mais cette fois, je le prends gentiment et lentement !.

Ollie Reynolds, critique

Hé les gens ! Pas de Pokémon pour moi ce week-end car je saute la dernière version. Au lieu de cela, je saute dans un confort familier avec Super Mario Odyssey et Donkey Kong Country: Tropical Freeze. En termes de gameplay pur, ce sont tout simplement deux des meilleurs jeux sur Switch, et je les jouerai avec plaisir n’importe quand, n’importe où.

Sur la série X, tout tourne autour de Halo Infinite, bébé. Malgré quelques problèmes persistants avec la progression et le contenu global, je n’arrive pas à croire à quel point 343 ont réussi le gameplay ; c’est sublime. Si la campagne livre un récit fort, alors je pense qu’il est sûr de dire que 343 se sont pleinement rachetés.

Gonçalo Lopes, critique

Encore un beau week-end en compagnie de la Switch et de la Wii. je suis toujours assez accro Guzzlers Extrême mais devra trouver du temps pour s’enfoncer dans le brillant Queues de fer. Geometry Wars : Galaxies continue d’être un grand rappel qu’à mon âge avancé, je dois apprendre à apprécier le goût de la tarte humble. Dois-je avoir de la compagnie sur les deux Double Dragon IV et Néon Double Dragon viennent d’arriver dans leurs glorieuses éditions physiques.

Le jeu de la semaine est 1CC classique Papillon de l’espace : édition lunaire. Une merveilleuse façon de passer le temps en attendant la semaine prochaine DoDonPachi Résurrection.

