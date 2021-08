A quoi jouez-vous ce week-end ? (21 août) – Point de discussion

Image : Nintendo

Une autre semaine de 2021 passe comme une chose zippée en mode Zippy – un zip, par exemple – et nous ne pouvons que regarder en arrière sur les événements des sept derniers jours alors que les événements tombaient dans la rivière rapide du temps. Des souvenirs précieux, comme cette fois où certains fans de Nintendo ont transformé leur N64 en Switch, ou lorsque l’édition spéciale Pokémon Dialga & Palkia Nintendo Switch Lite a été annoncée – vous vous en souvenez ? Qu’en est-il du moment où Brendan Fraser jouait à sa Switch avant de rencontrer un fan sur Zoom ? Tous ces moments perdus dans le temps, comme des larmes sous la pluie…

Après une semaine chargée, il est temps de se détendre et de discuter de nos projets de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Kate Gray, rédactrice en chef

Ce week-end, je suis sans critique pour la première fois depuis longtemps, je vais donc revenir à mon projet à long terme : The House In Fata Morgana. Aussi, Minecraft. Je fais un village cottagecore; le dernier ajout est une maison de cartographe qui ressemble plus à un trou de Hobbit. J’en suis vraiment fier – c’est dommage que ce ne soit pas réel et que je ne puisse pas vivre là-bas.

Jon Cartwright

Tout d’abord, la démo de WarioWare est très bonne et tout le monde devrait y jouer ! J’ai besoin d’économiser de l’énergie pour le jeu principal mais ça me met dans une ambiance Wario. Je n’ai pas rejoué Wario Land 4 sur GBA depuis plus d’une décennie et je suis curieux de savoir si c’est aussi bon que je me souvienne. Le GBA manquait d’un jeu de plateforme Mario traditionnel pour appeler le sien, donc Wario a non seulement aidé à combler le vide, mais nous a donné un peu de variété.

S’en tenant aux anciens ordinateurs de poche, je sortirai également la DS, l’un de nos projets de la semaine prochaine sur le côté vidéo repose un peu sur Another Code (Mémoire de trace en NA). Another Code et sa suite sur Wii Another Code R sont des jeux incroyablement sous-estimés, j’espère qu’ils pourront obtenir un peu plus de reconnaissance au fil du temps.

Ollie Reynolds, critique

J’ai un week-end assez calme devant moi, donc je prévois absolument de continuer avec Axiom Verge 2 ! Que je le fasse ou non est un peu incertain pour le moment, mais je vais tenter le coup. Je suis également d’humeur pour un bon titre d’horreur, alors je pourrais démarrer Little Nightmares, ou peut-être même Resident Evil pour la milliardième fois.

Je suis aussi un peu tenté de télécharger No More Heroes avant la nouvelle entrée, mais je me souviens juste de l’avoir essayé en 2007 et de ne pas l’aimer beaucoup. Hé, peut-être que ce sera différent cette fois !

Austin Voigt, contributeur

Ce week-end, j’ai des projets étranges. Je me suis récemment vraiment replongé dans… Super Mario Odyssey ? J’avais déjà battu le jeu il y a plusieurs lunes (jeu de mots) – mais j’ai encore beaucoup à collectionner, alors j’ai recommencé à y jouer hier soir par ennui, et je me suis souvenu que c’était INCROYABLE. Je vais certainement continuer dans les prochains jours.

Je vais aussi probablement jouer à mort la démo de WarioWare – parce que c’est sacrément incroyable. Enfin, je continue de me brancher sur Paper Mario: The Origami King, parce que c’est génial et que je n’en suis qu’à la moitié (je pense que je le traîne inconsciemment pour que ça ne se termine jamais). Et voilà, ce week-end, je serai complètement immergé dans l’univers de Mario. Wahou !

PJ O’Reilly, critique

Bonjour. Ce week-end, je vais passer en revue quelques éléments différents pour examen, y compris le retour du papa des tireurs FPS modernes, Quake. Cela fait longtemps que je n’ai pas bavardé et me suis frayé un chemin dans les couloirs sombres du classique d’ID Software, alors j’espère que je ne serai pas trop battu une fois que j’aurai terminé les chapitres de la campagne et lancé un mode multijoueur frénétique. action.

Ailleurs, si j’ai le temps, je vais plonger dans un peu plus d’Axiom Verge 2. J’ai absolument adoré le premier jeu, pour moi l’un des meilleurs Metroidvanias sur Switch, et jusqu’à présent, cette suite parvient absolument à être à la hauteur mes attentes enivrantes. Je n’ai vraiment aucune idée de comment Thomas Happ le fait. Bon week-end, quoi que vous fassiez ou que vous jouiez !

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeux au cours des prochains jours…